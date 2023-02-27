Çin, Elon Musk'a Savaş Açtı: Starlink'e Rakip 13 Bin Uydu!

Elon Musk'ın Starlink'ini engellemek amacıyla Çin'deki araştırmacılar kendi filolarını fırlatmayı planlıyor. Önerilen uydu kümelerinin fırlatma tarihi belli değil ancak diğer yeteneklerinin yanı sıra Starlink'i gözetleyecek teknolojilerle donatılmış 13 bin uydudan oluşması bekleniyor.

South China Morning Post'un Pekin'deki Halk Kurtuluş Ordusu Uzay Mühendisliği Üniversitesi'nden Profesör Xu Can'a dayandırdığı haberine göre takımyıldızın kod adı "GW" ve bu muhtemelen "Guowang" anlamına geliyor. Çin Uydu Ağı Grubu, Xu ve meslektaşlarının 15 Şubat'ta Command and Control Simulation dergisinde yayınlanan bir makalede tanımladıkları takımyıldızın sahipliğini üstlenecek. Çin takımyıldızı için belirlenmiş bir fırlatma ya da tamamlanma tarihi yok ancak Xu, hedefin GW ağının Starlink'in takımyıldızı tamamlanmadan önce konuşlandırılması olduğunu söylüyor.

Çin, SpaceX'in Dünya Yörüngesini "İşgal" Ettiğini Düşünüyor

SCMP'nin yazdığına göre Çin takımyıldızının hızlı bir şekilde konuşlandırılması SpaceX'in Dünya yörüngesini "işgal etmesini" önleyebilir. Araştırmacılar ayrıca SpaceX'in uydu takımyıldızını silahlandırmayı seçebileceğinden de endişe duyuyor. Yani Çin'in önerdiği uydu filosu internet hizmetleri sağlamanın yanı sıra rakibini gözetleyebilir ve hatta Starlink uydularını tek tek devre dışı bırakabilir.

Çin'in Guowang'ı hayata geçirme çabalarının birkaç yıldır planladığı bir durum olduğu iddia edliyor. SpaceNews'in belirttiği üzere Çin, 2020 yılında Cenevre'deki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne 13 bin uydu için başvuruda bulunmuştu. Çin'in başkenti Pekin 2021 yılında, uydu internetinin Çin'in altyapısının önemli bir parçası olduğunu gerekçe göstererek Çin Uydu Ağı Grubu'nu kurdu. Bu ay, China Satellite Network Group Şanghay ile bir anlaşma imzaladı ancak anlaşmanın ayrıntılarının ayrıntıları belirsiz.

Bu esnada SpaceX, 2019'dan bu yana istikrarlı bir şekilde Starlinks'i uzaya fırlatıyor ve şu anki operasyonel birim sayısı 3.639. İnternet uydu ağı dünyanın en uzak bölgelerinden bazılarını birbirine bağladı ve resmî olarak yedi kıtanın tamamında mevcut.