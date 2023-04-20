Çin, Süper Bilgisayar Ağı Üzerinde Çalışmaya Başladı

Çin, birbirine bağlı bir süper bilgisayar ağı oluşturarak, havacılık, uzay, tıp ve finans gibi farklı alanlardaki sorunların çözümünde daha verimli hareket edilmesini amaçlıyor. Bu amaçla, ülkedeki 15 üniversite ve ulusal enstitüdeki süper bilgisayar merkezinin projeye katılması planlanıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda, bir araya gelen yazılım ve bilişim uzmanları, kullanıcıların tek platform üzerinden birden fazla makineye erişmesinin hedeflendiği bir ağda birbirine bağlı süper bilgisayarlardan oluşması öngörülen projenin sektördeki sorunların çözümüne destek sağlamasını amaçlıyor.

Süper bilgisayar interneti temelde çeşitli kullanıcılara güç sağlamak için farklı elektrik kaynaklarını bir araya getiren bir elektrik şebekesine benziyor.

Süper Bilgisayar Ağları Neden Önemli?

Yapay zekâ ve veri merkezi sistemlerinin gelişmesine paralel olarak süper bilgisayar ağı da gerekli hâle gelen teknolojiler arasında yer alıyor ancak böyle bir internet ağının kurulabilmesi için birbirinden çok uzaktaki süper bilgisayar merkezlerinin arasında bağlantı sağlanması ve yeni yazılımlar geliştirilmesi gerekmekte.

Huawei de Temmuz ayında "yoğunlaştırılmış bilgisayar programlama" adını verdiği bir projeyi duyurmuştu. Şhao Şunçun, süper bilgisayar interneti ağı için birbirinden farklı platformların arasında bağlantı kurulması gerektiğini belirtmiş, Huawei'nin de bunu tasarlayabilecek kapasitede bir şirket olduğunu savunmuştu.