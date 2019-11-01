Çin Tehlikeli Kişileri Yüzünden Tanıyacak!

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ülkeler güvenlik sağlayıcı bazı sistemleri aktif olarak kullanmaya başladı. Çin tehlike doğurabilecek insanları yüzünden tanıyacak ve tespit edebilecek bir sistemi test etmeye başladı.

Tehlikeyi Yüzünden Tanıyacak

Çin, Sincan Özerk Bölgesi içerisinde başlattığı uygulama ile birlikte duygu tanımlama sistemleri üzerinden tehlikeleri önceden tespit edebilmeyi amaçlıyor. Havalimanı ve metro gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kameralar aracılığı ile insanların stres seviyelerini tespit edecek olan sistem, davranışları yüz ifadeleri ile yorumlayıp analiz edecek.

Bu teknolojinin kullanımı ile birlikte tehlike doğurma potansiyeline sahip olan kişiler erken tespit yöntemi ile izlenebilecek ve gerekirse müdehale edilebilecek.

Söz konusu teknoloji hakkında konuşan Pekinli teknoloji yazarı Ge Jia, “Günümüzde yalnızca birkaç okul ve güvenlik bürosu bu tip bir teknoloji kullanıyor. Sistemin istenilen seviyeye gelmesi için en az 3-5 yıla ihtiyacı var” dedi.

Bununla birlikte yetkililer şu an sistemin istenilen performansta çalışabildiğini belirtiyor.

Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketler de aktif olarak duygu tanımlama sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.