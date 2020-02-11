Çin Telefon Sevkiyatı, Corona Virüsünden Dolayı Yarı Yarıya Azalacak

Akıllı telefon pazarındaki satış başarısı günden güne artıyor olsa da Corona virüs yüzünden küresel tedarik zincirinde büyük bir kesinti yaşanıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'in telefon ihracatı yüzde 50 oranında düşecek.

Araştırma firması Canalys, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatının Corona virüsünden dolayı yüzde 40 ila yüzde 50 arasında azalacağını söylüyor. Bu, önceki yüzde 7'lik düşüş tahminlerine göre kayda değer bir artış. Çin'de büyük bir pazar hacmine sahip olan Apple, tedarikçisi olduğu Foxconn çalışanlarının Şubat ayında işe dönmeyeceklerini belirtmişti.

Canalys konuya ilişkin araştırmasında " planlanan ürün lansmanları, Çin'de halka açık etkinliklere izin verilmediği takdirde iptal edilecek veya ertelenecek” diye yazdı ve şunları ekledi: "Satıcıların, Çin'deki sevkiyatlarını azaltabilecek yol haritalarını değiştirmeleri zaman alacak."

"Telefonların Lansman Süreleri de Etkilenebilir"

Diğer analist şirketi olan IDC ise Çin'deki telefon gönderimlerinin yüzde 30 düşeceğine inanıyor. Şirket analisti Will Wong "Yeniden açılan fabrikalardaki gecikmeler ve işgücü geri dönüş süresi yalnızca mağazalara yapılan sevkiyatları etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda orta ve uzun vadede lansman süreleri de etkilenecek." diyor.

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