Çin Televizyonlarında Robot Spiker Dönemi

Son yıllarda yapay zekayı hayat içerisinde kullanmaya çalışan Çin'de yepyeni bir olay gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki yerel bir televizyon kanalı bundan böyle yapay zeka destekli robot ile haber sunacak. Robotun gerçekçi hareketlerde bulunup konuşabildiği dile getirildi.

Çin'in güney kısmında yayın yapan Nanning TV isimli kanal, haber programını robota sunduracak. Böylelikle büyük bir ilgi toplamayı düşünen TV kanalının robotunun 29 kilogram ağırlığında ve 1,21 metre boyunda olduğu dile getirildi. 6 Haziran Çarşamba gününden itibaren Çinli izleyicilerle buluşacağı belirtilen robot spikerin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

"Çao Nıng Şiaobay" (Süper Küçük Beyaz) adı verilen robot spikerin hareketleri, konuşması, yürüyüşü gibi temel kontrollerde başarılı olduğu belirtildi. Dört saatlik şarj ile toplamda on iki saat çalışmayı başaran yapay zekalı robotun, yeni medya temalı bir program sunacağı ifade edildi.

Son olarak yapay zekaya bir hayli önem gösteren Çin hükümetinin bu robotu destekleyeceği bildirildi. 2020 yılına kadar bu alanda Asya içerisindeki önemli bir güç olmayı hedefleyen Çin'in, 2030 yılında ise tüm dünyada en iyi yapay zeka üreten ülke olmayı istediği belirtildi. Bakalım hükümetin bu yatırımları sonuç verecek mi, zamanla göreceğiz.