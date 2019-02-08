Çin, Tencent’in Yeni Oyunlarına İzin Verecek

Çin’in Çevrimiçi Oyunlar Etik Komitesi, dünyanın en büyük video oyunu yayıncısı Tencent’in iki mobil oyununa onay verdi. Böylece şirket, geçen yılın mart ayından bu yana ilk kez kendi ülkesinde yeni oyunlarını yayınlayabilecek.

Çin hükümeti, video oyunlarının bağımlılığı tetiklediğinden ve ülkedeki gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğinden endişe duyan yetkililerin kaygılarına yanıt olarak, Çevrimiçi Oyunlar Etik Komitesi adındaki yeni bir düzenleyici kurum kurmuştu.

Ülkede yayınlanacak oyunlar bu komitenin onayından geçmek zorunda. Hatırlayacağınız üzere, Aralık 2018’de yapılan incelemeler sonucunda PUBG, Fortnite ve H1Z1’in de aralarında olduğu pek çok oyunun yasaklanmasına karar verilmişti.

Tencent’in dünya çapında yayınlanan bazı yapımları hala anavatanı Çin’de varlığını koruyor. Fakat her ikisi de aylık milyonlarca kullanıcıya sahip olan PUBG ve Fortnite’ın yasaklanması, Çinli şirketin hisse fiyatının yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybetmesine neden olmuştu.

Tencent, yöneltilen eleştirilere yanıt olarak, Eylül 2018’de oyuncu kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma teknolojisi kullanmaya başladı. Şirketin yazılımı, oyuncu kimliklerini, fotoğraf ve kişisel bilgileriyle doğrulamak için hükümetin resmi veritabanını kullanıyor. Çin’de 18 yaşın altındaki oyuncuların günde yalnızca iki saat oyun oynamasına izin veriliyor. 12 yaşın altındaki çocuklarda ise bu süre günde bir saat ile sınırlı.

Hükümetten gelen kısıtlamalara rağmen, Çin gezegendeki en büyük video oyunu pazarı olmaya devam ediyor. New Zoo 'ya göre, Çinli oyuncular geçtiğimiz yıl video oyunlarına 34 milyar dolardan fazla para harcadılar.