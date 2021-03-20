Çin Tesla Kullanımını Yasakladı: Gizlilik Sorunları Var

Çin Tesla kullanımını yasakladı. Wall Street Journal'dan gelen son rapora göre Çin'de Tesla'nın kullanımı kısıtlanıyor. Güvenlik zaafiyetini gerekçe gösteren Çin yetkilileri, belirli bölgelerde Tesla araçlarınnı kullanılamayacağına işaret ediyor. Tesla güvenlik sorunları ile gündemde.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Çin, elektrikli otomobil üreticisinin veri toplamasından kaynaklanan potansiyel bir güvenlik riskine atıfta bulunarak askeri ve hükümet personelinin Tesla araçlarını kullanmasını yasaklıyor.

WSJ, baskılar hakkında bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunarak Çin'de Tesla kullanımının sınırlandırıldığını söyledi. Çin ordu üyeleri, hassas endüstrilerde devlete ait işletmelerde çalışanlar ve diğer devlet kurumları görevlilerin Tesla kullanmasının yasaklanacak.

Çin Tesla kullanımını neden yasakladı?

Çin hükümetinin bu kararı, Tesla dış kameralarının sürekli olarak görüntü kaydetmesinin fark edilmesinden ardından geldi. Çin hükümeti bu görüntülerin ABD'ye gönderilebileceğinden endişe ediyor.

Tesla böylece ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığına kapılan en son şirket oldu. Asya ülkesi, Tesla'yı ve elektrikli araç üretimini benimsemesine rağmen, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yerli girişimleri teşvik etmek için ülkesini yabancı teknolojiden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Tesla aleyhindeki karar, potansiyel bir güvenlik riski olarak gördüğü akıllı telefon üreticisi Huawei de dahil olmak üzere Çinli şirketlere yönelik ABD kısıtlamalara bir karşılık gibi görünüyor.

Tesla'nın bir sözcüsü ise bu yasağa ilişkin yorum yapmaktan kaçındı, bunun yerine Tesla veri toplama ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamaya yönlendirdi. Şirket açıklamasında, "Tesla, kullanıcıların gizliliğinin korunmasına büyük önem veriyor. Tesla'nın gizlilik koruma politikası Çin yasalarına ve düzenlemelerine uygundur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca araç içi kameraların Çin'deki tüm Tesla araçları için açılmadığı belirtildi.

Ek olarak hükümet kararlarının diğer endüstrilerde yaratacağı etkiyi düşünürsek Tesla'nın Çin'deki büyümesi tehlike altında olabilir. Tesla, şirketin ülkedeki popülaritesi sayesinde 2020'de ilk karlı yılını yaşadı. Çin, elektrikli araçlar için dünyadaki en büyük pazar ve Tesla, elektrikli araçların en çok satan markası.

Çin'de otomobil üretmek uzun zamandır Tesla'nın hedefinde yer alıyor. Şirket, Çin hükümeti ile ilk olarak 2017 yazında fabrika açmak için görüşmelerde bulundu. Hatta Çin, Tesla'ya daha fazla alan sağlamak için yabancı üreticilerle ilgili kurallarını gevşetti. GM ve Ford gibi diğer büyük üreticiler, ortak girişim kuralları altında Çin'de otomobil üretmeye devam ediyor.