Çin, Uranüs'ü Benzersiz ve Yeni Bir Yolla Araştırmayı Planlıyor

Çin, Uranüs sondası için yeni planlarını açıkladı. Yeni sonda, Çin'in Tianwen 4 misyonunun bir parçası olacak. 2030'da ise uzak gezegen için fırlatılacak. Uranüs'ü araştırmak, son yıllarda bilim insanları için en büyük öncelik hâline geldi. Hatta bir topluluk, NASA'dan olası bir araştırma görevi için isimler bile buldu. Şimdi ise Çin'in Uranüs'e bir uzay aracı göndermeyi planlayan özel bir görevi var.

Uranüs'e ulaşmanın yanı sıra bu görevi benzersiz kılan başka bir şey daha var. Şimdiye kadarki çoğu araştırma görevi, tek bir görev için uzay aracı taşımaya odaklandı ancak Tianwen 4 görevi 2030'da başladığında, aslında iki sondayı uzaya taşıyacak. Birisi Jüpiter için olacak, diğeri ise Çin'in ilk Uranüs sondası olacak.

Uranüs Sondası Gezegeni Keşfetmemiz Adına Büyük Önem Taşıyor

Gökbilimciler on yıllardır Uranüs'ü inceliyorlar ancak hiçbir uzay ajansı henüz uzak gezegene bir sonda göndermedi. Güneş sistemimizdeki üçüncü en büyük gezegen olarak birçok kişinin bu güzel ve buzlu gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmek istemesi oldukça normal. Çin'in Uranüs sondası için bu denli ısrarcı olması da bu sebepten ve tahminlere göre bu görev yalnızca bir sondayla sınırlı kalmayacak.

Çin, Uranüs sondasını Long March 5 roketinde fırlatmayı planlıyor. Bu, Jüpiter'e gidecek daha büyük bir uzay aracının yanında yer alacak. Space.com, Çin'in bu görevler için bilimsel hedeflerin ayrıntılarını henüz paylaşmadığını bildirdi ancak Uranüs hakkında yeni bir şey öğrenmek gökbilimciler için büyük bir artı olacak.

NASA, insanları Ay'a indirmeye ve hatta Mars'a insanlı bir görev planlamaya doğru kararlı bir şekilde ilerlerken bu noktada Uranüs ve Jüpiter'i araştırmak o kadar önemli görünmeyebilir ancak Çin'in Uranüs sondası gibi görevler, özellikle Uranüs'ü çok uzun zaman önce hangi tür nesnenin harap ettiğini anlamak istiyorsak oldukça önemli.