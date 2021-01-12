Twitter Çin'in Uygur Kadınlarını Aşağılayan Paylaşımını Sildi

Çin'in Uygur kadınlarını aşağılayan paylaşımı Twitter politikaları gereği yayından kaldırıldı. Çin ABD Büyükelçiliği hesabından paylaşılan tweet'te, Uygur kadınlarının "bebek yapma makinesi" olmaktan çıktığı ifade edildi. Twitter'ın bu açıklamaya cevabı ise gecikmedi.

Twitter, Uygur kadınlarının Sincan'daki politikalar nedeniyle "özgürleştirdiğini" iddia eden bir Çin gönderisini sildi.

Gönderi; devlet tarafından işletilen medyanın, kadınların dini baskıları nedeniyle artık "bebek yapma makinesi" olmadıklarını iddia eden bir makaleye dayanıyordu.

Çin hükümetinin, Uygurların nüfus artışını kontrol etmek için birçok Uygur kadınını kısırlaştırmaya veya doğum kontrol cihazları takmaya zorladığı iddia ediliyor. Çin ise iddiaları yalanlayarak Uygur insanlarının özgürleştirildiğini savunuyor.

Perşembe günü Çin'in ABD Büyükelçiliği hesabından yayınlanan tweet, Uygur kadınlarının üreme sağlığı geliştirilmesinin bir sonucu olarak daha güvenli ve daha bağımsız oldukları iddia edildi. Fakat geçtiğimiz hafta sonu Twitter tarafından incelemeye alınan bu tweet, Twitter'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

Çin'den Uygur kadınlarını aşağılayan paylaşım

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından paylaşılan tweet'te, Sincan'daki aşırı nüfusun azaltılması alınan kararların sonuç verdiği ve Uygur kadınlarına çocuk sahibi olup olmayacaklarına karar verirken daha fazla özerklik verildiği iddia edildi. Bu ifade, devlet tarafından işletilen China Daily gazetesinin makalesini kaynak gösteriyordu.

2019'da bölgeden kaçan bazı Uygur kadınları, istenmeyen kısırlaştırmalara maruz bırakıldıklarını itiraf etmişti. Sincan'da bir araştırmacı olan Adrian Zenz, Çin'in sistematik olarak kadınları doğum kontrol cihazları taktırmaya, kısırlaştırmaya ve hatta kürtaj yaptırmaya zorladığını iddia eden ayrıntılı bir araştırma yayınlamıştı.

Zenz'in veri analizine göre, Sincan'daki doğal nüfus artışı son yıllarda çarpıcı bir şekilde azaldı. Büyüme oranları 2015 ve 2018 arasında en büyük iki Uygur ilinde yüzde 84 oranında düştü ve 2021'de de bu düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Mevcut kurallara göre Çin'deki çiftlerin en fazla iki çocuğu olmasına, bazı kırsal bölgelerdeki çiftlerin üç çocuğua kadar çıkmasına izin verilmekte. Ancak Sincan bölgesi için farklı bir politika uygulanıyor gibi gözüküyor.

Ayrıca bu raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "tüm ulusları bu insanlık dışı uygulamalara bir son vermeleri için ABD'ye katılmaya" çağırdı.