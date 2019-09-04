Çin, Uygur Türklerini Takip Etmek için iPhone Saldırısı Başlattı

İki yıldan fazla süredir iPhone kullanıcılarını hedeflemek için 'su kaynağı saldırısında' bulunan ve yakın zamanda ortaya çıkan kötü amaçlı iOS hacklerinin, Çin tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Hükümetin, Uygur Türklerini izlemek istediği öğrenildi.

Çin tarafından başlatılan kötü amaçlı yazılım kampanyası ilk olarak iOS modellerini etkisi altına alsa da k ampanya aslında sanıldığından daha geniş. Halihazırda Android ve Windows cihazlarına da bulaşmaya başlayan Çin'in hack kampanyası, iPhone saldırılarını başlatan web siteleri üzerinden hedefleniyor.

Hack Saldırıları iPhone'a Özel Değil

Android ve Windows’un hedeflendiği ve iPhone'ların ötesine geçen ilk şüpheliden çok daha fazlasına bulaştırılan bu virüs saldırısının, iki yıllık izlemenin parçası olduğu ifade edildi. Ayrıca bazı söylentilere göre Uygur Türklerinin teknoloji kullanımı değiştikçe saldırıların farklı sistemler için güncellendiği savunuluyor.

Saldırılarda Devlet Aktörü Ön Planda

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklardan bahseden TechCrunch, geçtiğimiz hafta sonu yapılan kampanyanın bir devlet aktörünün çalışması olduğunu bildirdi. Çin tarafından yapılan saldırılara sessiz kalmayan Microsoft ise son günlerde ortaya çıkan saldırılarda iPhone sömürülerinin kullanıldığını ifade etti ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Henüz Apple ve Google'dan konuya ilişkin açıklama yapılmamış olsa da Uygur Türklerinin takip edildiği gerçeği göz ardı edilmemeli. Kullanıcıların telefonlarına kasıtlı müdahalelerde bulunan Çin hükümetinin neler yapacağını yakın zamanda göreceğiz.