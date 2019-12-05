Çin, Uygur Türklerinin Yüzlerini Kolay Tespit İçin Zorla DNA Örnekleri Topladı

Çin Komünist Partisi, Sincan bölgesinde yaşayan başta Uygur Türkleri başta olmak üzere Müslüman toplumu, “kültürel soykırım” olarak nitelendirilebilecek seviyede baskı içerisinde tutmaya devam ediyor. Yaptığı uygulamalarla uluslararası toplumun tepkisini onlarcaz kez çeken Çin'in, Uygur Türkleri üzerinde yeni bir “deney” yapmaya başladığı ve Sincan bölgesindeki Müslümanlardan DNA örneği alacağı ortaya çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Sincan Özerk Bölgesi, yüzyıllardır Uygur Türklerinin anavatanı; ancak son yıllarda Çinli yetkililer, kendilerinden farklı gördükleri Uygurları kültürel olarak yok etmek ve kendilerine benzetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Pervasızca Uygurların kültürlerine ve yaşama biçimlerine saldıran yetkililer, her geçen gün özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bir başka zorunlu uygulama ile gündeme geliyorlar. Son olarak herhangi bir mobil uygulamaya girmeden önce yüz taramasını Uygur Türkleri için zorunlu kılan Çin, daha önce geliştirdiği deneysel sistemle Sincan bölgesinde yaşayanların yüzlerinden duygularını analiz edebilecek çeşitli kamera sistemleri kullanmaya başlamıştı.

New York Times tarafından yayınlanan yeni makaledeyse Sincan bölgesinde yer alan Tomşuk kentinde, Uygur Türklerinden kan örnekleri alınmaya başlandığı yazıldı. Neredeyse 1 milyon Uygur Türkünün tutulduğu bir kampta başlayan uygulamayla Uygur Türklerinin yüz yapılarının analiz edileceği ve ortaya çıkan modelle Uygur Türklerinin yüzlerinin kameralar tarafından daha rahat tanınmasının sağlanacağı aktarıldı.

Çin, DNA fenotiplemesi olarak adlandırılan bir sistemle, seçili gruptan alınan DNA örneklerini yardımıyla o kişilerinait olduğu milletin genel özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Daha önce Batılı ülkeler tarafından denenen; ancak bir tür güvenlik silahı olarak kullanılmaktan öte, insan doğasını anlamaya yönelik kullanılan DNA fenotiplemesi çalışmaları da böylece Çin’in elinde yeni bir silaha dönüşüyor.

Çin’in bu sistemi nasıl kullanacağı henüz bilinmezken, muhtemelen rızası olmadan kanlarını vermek durumunda kalan Uygur Türkleri ise daha büyük altında yaşamaya ve kendi benliklerini kaybetmeden yaşamaya devam etmeye çalışıyorlar.