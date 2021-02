Çin Uzay Aracı İlk Mars Fotoğrafını Yolladı

Çin uzay aracı Mars'tan ilk fotoğrafı gönderdi. Mars'tan 1,1 milyon kilometre uzakta olduğunu söyleyen CNSA'ya göre, fotoğraf Mars'tan yaklaşık 2,2 milyon kilometre mesafeden çekildi. Tianwen-1 yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşuyor.

Çin'in Tianwen-1 Mars sondası, Mars'ın ilk görüntüsünü uzay ajansıyla paylaştı. Geçtiğimiz Cuma günü verilerine göre, Tianwen-1 yaklaşık 465 milyon kilometre yol kat etti, Dünya'dan 184 milyon kilometreye ve Mars'tan 1,1 milyon kilometre öteye ulaşmayı başardı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından Cuma günü yayınlanan siyah beyaz fotoğraf, Schiaparelli krateri ve Mars yüzeyindeki geniş bir kanyon parçası olan Valles Marineris gibi jeolojik özellikleri gün yüzüne çıkardı.

Ajans, yörüngeden sapmamak için motorlardan birini tekrardan ateşlediğini ve 10 Şubat civarında -Mars'ın yerçekimi tarafından yakalanmadan önce- yavaşlamasının beklendiğini söyledi.

Beş tonluk Tianwen-1 uzay sondası; Mars yörünge aracı, bir iniş aracı ve gezegenin toprağını inceleyecek bir gezgin içeriyor.

China's #Tianwen1 spacecraft snapped its first image of #Mars at a distance of 2.2 mln km of the red planet! The probe has flown for 197 days & 465+ mln km on its journey and is now about 1.1 mln km from Mars. Tianwen-1 probe will enter orbit in less than a week. pic.twitter.com/RrYIWjfwiA