Çin Uzay Aracı İlk Mars Fotoğrafını Yolladı

Çin uzay aracı Mars'tan ilk fotoğrafı gönderdi. Mars'tan 1,1 milyon kilometre uzakta olduğunu söyleyen CNSA'ya göre, fotoğraf Mars'tan yaklaşık 2,2 milyon kilometre mesafeden çekildi. Tianwen-1 yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşuyor.

Çin'in Tianwen-1 Mars sondası, Mars'ın ilk görüntüsünü uzay ajansıyla paylaştı. Geçtiğimiz Cuma günü verilerine göre, Tianwen-1 yaklaşık 465 milyon kilometre yol kat etti, Dünya'dan 184 milyon kilometreye ve Mars'tan 1,1 milyon kilometre öteye ulaşmayı başardı.

Çin uzay aracının Mars fotoğrafı meraklandırdı

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından Cuma günü yayınlanan siyah beyaz fotoğraf, Schiaparelli krateri ve Mars yüzeyindeki geniş bir kanyon parçası olan Valles Marineris gibi jeolojik özellikleri gün yüzüne çıkardı.

Ajans, yörüngeden sapmamak için motorlardan birini tekrardan ateşlediğini ve 10 Şubat civarında -Mars'ın yerçekimi tarafından yakalanmadan önce- yavaşlamasının beklendiğini söyledi.

Beş tonluk Tianwen-1 uzay sondası; Mars yörünge aracı, bir iniş aracı ve gezegenin toprağını inceleyecek bir gezgin içeriyor.

China's #Tianwen1 spacecraft snapped its first image of #Mars at a distance of 2.2 mln km of the red planet! The probe has flown for 197 days & 465+ mln km on its journey and is now about 1.1 mln km from Mars. Tianwen-1 probe will enter orbit in less than a week. pic.twitter.com/RrYIWjfwiA — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) February 6, 2021

Çin'in ilk Mars keşif görevi Tianwen-1, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yörüngesine varacak. Tianwen-1 gezgininin, Mars'ın en büyük düzlüklerinden olan Utopia Planitia'ya inmesi ve Mayıs ayında Mars yüzeyine konuşlandırılması planlanıyor.

Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği'nin önderliğini izledikten sonra Çin, askeri liderliğindeki uzay programına milyarlarca dolar sağladı. Bu görevlerden biri olan Tianwen-1 ise, 23 Temmuz 2020'de Long March 5 roketiyle Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başlatıldı.

Asya ülkesi, 2022 yılına kadar bir uzay istasyonu kurmak ve Dünya yörüngesinde kalıcı bir yer edinmek için zemin hazırlamaya devam ediyor. Ancak Tianwen-1, Çin'in Mars'a ilk ulaşma girişimi değil. 2011'de Rusya ile ortaklaşa yürütülen görev, fırlatma başarısız olduğu için iptal edilmişti.

Tüm bunlara ek olarak Çin, Ay'a çoktan iki gezgin gönderdi. CNSA Cuma günü yaptığı açıklamada, Tianwen-1 sondasındaki tüm sistemlerin iyi durumda olduğunu söyledi.

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