Çin Uzay Aracı Zhurong'un Mars'taki 100. Gününe Özel Yeni Fotoğraf!

Çin uzay aracı Zhurong'un Mars'taki 100. gününü tamamlaması, yeni yayımlanan bir fotoğraf ile kutlandı. İlk 100 günü Kızıl Gezegen'in ıssız manzarasında dolaşarak geçiren keşif aracından gelen son fotoğraf, China Morning Post'un haberine göre bu önemli olayı kutlamak için çekildi.

Çin'in uzay ajansı, gezicinin mayıs ayında kendisini Kızıl Gezegen'in yüzeyine bırakan Tianwen-1 ile bağını koparmasından bu yana izlediği yolu gösteren bir dizi fotoğraf paylaştı.

Çin Uzay Aracı Zhurong'dan Kırmızı Manzaraya Ayrıntılı Bakış

Geniş açı ile çekilen panorama fotoğraf, Kızıl Gezegen'in muhteşem kırmızı manzarasını gözler önüne seriyor. Aşağıda görülebilecek fotoğraf, salı günü Çin'in uzay gezgini tarafından çekildi. Bu fotoğraf aynı zamanda Çin'in Mars görevinin kesintisiz olarak devam ettiğini de yansıtıyor.

Yukarıdan bakılacak olduğunda fotoğrafın merkezinde uzay gezgininin izleri de kolaylıkla görülebiliyor. Yerel haber ajansı Xinhua'ya göre hem gezgin hem de yörünge aracı iyi durumda ve düzgün bir şekilde çalışıyor.

Gezgin, eski bir deniz yatağı olduğu düşünülen bölge ile Utopia Planita'nın güney bölgesindeki kara arasındaki sınırı incelemek için gezegenin yüzeyine ayak bastığından bu yana 1 kilometreden fazla (tam olarak 1.064 metre) güneye doğru hareket etti.

Uzay ajansına göre Mars, Dünya ve Güneş arasında yaşanacak sinyal kopukluğundan ötürü hem yörünge hem de gezgin önümüzdeki ay içinde bir süreliğine Dünya ile iletişim kuramayacak. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nden sonra Mars'a yumuşak bir şekilde uzay aracını indiren üçüncü ülke oldu.

Çin, her şey planlandığı gibi gerçekleşirse çok iddialı olduğu Mars görevinde önemli bir ilerleme kaydedebilir. Ülke, 2030 yılında Mars'ın yüzeyinden numuneler toplayabilir ve 2033'e kadar Kızıl Gezegen'e astronot gönderebilir.

Kızıl Gezegen'de önemli bir ilerleme kaydeden bir diğer uzay ajansı da NASA. Uzay ajansı, bir süre önce Mars'ta önemli bir başarının altına imza attı ancak Çin, eşi ve benzeri görülmemiş bir yatırımla NASA ile arasında olan farkı kapatma şansına sahip olabilir. İlerleyen yıllarda Çin'in Kızıl Gezegen'deki faaliyetlerini sürdürmekte ne kadar kararlı olduğu atılan adımlar ve elde edilen başarılarla gün yüzüne çıkacaktır.