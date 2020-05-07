Çin Uzay İstasyonu 2022 Yılında Tamamlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzay araştırmaları alanında iş birliği yapılması yasaklanan Çin’in Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımı da yasaklanmıştı. Yasaklardan sonra Çin uzay istasyonunu kurmak için çalışmalara başladı. Çin tarafından Dünya yörüngesinde kurulacak olan uzay istasyonunun 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Çin İnsanlı Uzay Programı (CMSA) yetkilileri, uzay istasyonunun 2022 yılında tamamlanmasının planlandığını, istasyonun tamamlanabilmesi için dörder tane insanlı sefer ve kargo seferlerinin düzenleneceğini belirtti.

Uzay istasyonu çalışmaları kapsamında, deneme amaçlı, daha önce bir uzay istasyon modülü fırlatılmış ancak modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

Çin Uzay İstasyonu için çalışmaları hızlandırdı

Çin uzay istasyonu çalışmaları kapsamında, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Merkezi'nden, personel taşıyıcı uzay kapsülü ve dönüş mekiğinin prototipinin uzaya gönderildiği açıklandı. Personel taşıyıcı uzay kapsülünün, Ruslar tarafından yapılan Soyuz uzay kapsülünün geliştirilmiş bir versiyonu olan Shenzhou kapsülü olduğu ve Long March 5B ağır taşıyıcı roketle fırlatıldığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan sonra, 2003 yılında, uzaya ilk insanlı sefer düzenleyen üçüncü ülke olan Çin, 2022 yılında uzay istasyonunu tamamlamasıyla birlikte, uzayda istasyonu bulunan ülkeler arasında da yerini alacak.