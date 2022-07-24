Çin Uzay İstasyonu Büyümeye Devam Ediyor

Çin, devam etmekte olan uzay istasyonu Tiangong'a başka bir modül daha gönderdi. Reuters'in bildirdiğine göre Hainan'daki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden bir Long March 5B roketi havalandı. Roket, üç modülün ikincisi olan ve geçen yıl fırlatılan Tianhe modülüne katılacak olan Wentian laboratuvar modülünü taşıyordu. Bu ikisine, bu yıl Ekim ayında kalkışı gerçekleştirilecek olan Mengtian modülü de katılacak.

Wenchang modülü, Haziran ayından bu yana uzay istasyonunun ilk modülünde bulunan üç kişilik Shenzhou-14 ekibi tarafından alınacak ve kuruluma başlanacak. Kaldıkları Tianhe modülü, astronotların yaşam alanlarını barındırırken, Wenchang modülü araştırma ekipmanları içeriyor ve Mengtian modülü de bir laboratuvar alanı olacak.

Çin İkinci Modülün Kalkışının Başarıyla Tamamlandığını Duyurdu

Çin'in devlet yayıncısı CCTV'ye göre bugünkü kalkış "tam bir başarı" oldu. Modül 18 metre uzunluğunda ve 23 ton ağırlığında ve fırlatıldıktan yaklaşık 13 saat sonra Tiangong istasyonuna ulaşması planlanıyor. Modül, bilim için kullanılmasının yanı sıra, navigasyon, tahrik ve yön kontrolleri dâhil olmak üzere Tianhe modülü için yedekler de içeriyor. Modül ayrıca yükleri istasyonun dışında hareket ettirmek için bir robotik kola da sahip.

İstasyon, Çin'in uzay araştırmaları için uzun vadeli planının bir parçası ve space.com tarafından bildirildiği üzere Tiangong istasyonunda en az 10 yıl boyunca sürekli olarak Çinli astronotların görevlendirilmesi, yabancı astronotların ve hatta muhtemelen uzay turistlerinin de bunu yapabilmesi amaçlanıyor.

Mürettebat devir teslimlerinin ilki, Shenzhou-15 mürettebatının Shenzhou-14 mürettebatı ayrılmadan önce varacağı tarih olan bu yılın Aralık ayında gerçekleşecek.