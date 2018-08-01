Çin Uzay Madenciliği Çalışmalarını Hızlandırdı

Çinli bilim insanları bir süredir üzerinde çalıştıkları uzay madenciliği için çalışmalarını hızlandırdı. Birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar aracılığıyla kazarak, içinde madenleri dünyaya getirmek için uğraşan Çin’in konu hakkında oldukça ilerlediği söylendi.

Çin’in yerel haber sitelerinde bugün itibarıyla çıkan haberlerde, ülkenin çeşitli merkezlerinde uzay madenciliği konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmaların son günlerde hızlandığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda uzayda belirli yörüngelerde dolaşan göktaşlarına robot sondalar gönderileceği, gönderilen sondaların göktaşlarında bulunan madenleri toplayarak, Dünya’ya getireceği söylendi.

Göktaşlarında bulunan demir, altın, gümüş, platin, nikel, kobalt ve buna benzer madenleri toplayarak, ülkeye trilyonlarca dolar kaynak yaratmaya çalışacaklarını ifade eden Çinli yetkililer, son günlerde çeşitli laboratuvarda yapılan çalışmalara ayırdıkları kaynakları artırdıklarını duyurdular.

Dünya Ekonomisi Sarsılabilir

Daha önce uzay madenciliği konusunda çalışmalar yapan Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yaptığı tarama faaliyetleri sonrasında tek bir asteroit içerisinde trilyonlarca dolarlık maden bulunduğunu, bütün madenlerin toplanarak Dünya’ya getirilmesi durumunda ekonominin alt üst olacağını açıklamıştı.

Keza başka uzmanlar da uzay madenciliği sonrasında pazarda oluşacak ciddi şişmelerin, hâlihazırda 73 trilyon dolar olan dünya ekonomisinin batmasını ya da derinden sarsılmasını sağlayabileceği dile getirilen mevzular arasında yerini almıştı.