Çin, Uzaya Uydu Gönderdi! Saniyede 10 Gigabayt Veri Transfer Edecek

Çin, saniyede 10 gigabayt veri transfer edebilecek uydusunu uzaya gönderdi.

Çin Uzaya Yeni Uydusunu Fırlattı

Genişbant iletişim uydusu Çin'in güneybatısında bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaycou 1A roketiyle yörüngesine fırlatıldı. Galaxy Space tarafından geliştirilen uydu, alçak yörüngede seyredecek ve saniyede 10 gigabaytlık veri transferi yapabilecek. Yeni gönderilen uydunun çöl, okyanus gibi alanların yanı sıra hızlı tren ve uçak gibi iletişimde zorluk yaşanan yerler için kullanılacağı açıklandı.

Alçak yörünge uyduları dünyadan uzaklığı 2 bin kilometreye kadar olan yörüngelerde yer almakta. Çin geçtiğimiz haftalarda şimdiye kadarki en büyük roketini uzaya fırlatmıştı. Roket 57 metre uzunluğa sahipti ve her biri 3.35 metre çapında olan dört güçlendirici rokete destek vermişti. Görünüşe göre Çin attığı adımlar ile uzay alanında çalışmalar yapan önemli bir ülke olmak istiyor.

Sizler Çin'in uzaya gönderdiği yeni haberleşme uydusu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!