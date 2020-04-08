Çin Vuhan'da Karantina Sona Erdi, Hayat Normale Dönüyor

Kovid-19’un çıkış noktası Çin Vuhan’da son 24 saat içerisinde kimsenin ölmediği aktarılmıştı. Şehirde karantinanın kaldırıldığı da duyuruldu.

Dün sabah saatlerinde Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 içerisinde ülkede tümü yurt dışı kaynaklı 32 yeni vaka tespit edildiğini ancak koronavirüsten kaynaklı hiçbir ölümün gerçekleşmediğini duyurmuştu. Ocak ayından bu yana dün ilk defa virüse bağlı ölümün olmadığı bir gün yaşandığı bildirilmişti. Buna bağlı 11 milyon kişinin yaşam sürdüğü Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi. Yetkililer, Vuhan’da yaşayanların şehirden izin almadan çıkabileceklerini duyurdu. Seyahat yasağı kaldırılsa da kısıtlamalar tamamen kaldırılmadı. Okulların ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Ülkemizde durum ne? T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam test sayısı 222.868, toplam vaka sayısı 34.109, toplam ölüm sayısı 725, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1474, toplam entube hasta sayısı 987, toplam iyileşen hasta sayısı 1582’ye ulaştı. Koronavirüsü yenen hastaların sayısının arttığı, test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış olduğu belirtildi. Ayrıca hastalarda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağlandığı, bunda Türkiye’nin ilaç tedavisine erken başlamasında büyük rolü olduğu söylendi. Ayrıca biri Atatürk Havalimanı’nda diğeri Sancaktepe’de her odada birer yatak olmak üzere biner odalı ve her odanın yoğun bakım odaasına dönüşebildiği, ameliyathanelerinin de olduğu yeni hastanelerin kurulduğu ve bu hastanelerin kalıcı olacağı paylaşıldı.