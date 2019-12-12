Çin, Windows'a Yol Verecek

Çin yaptığı açıklama ile gündemde damga vurdu! Çin, Windows işletim sistemi kullanmayacağını açıkladı.

Çin Windows İşletim Sistemi Kullanımını Bırakıyor!

Gelen sızıntılara göre Çin, 2022 yılından itibaren Windows işletim sistemi kullanmayacak. Çin Komünist Partisi Merkez Ofisi'nin bir emir verdiği ve bu emire göre ülkede Windows işletim sistemi kullanımının olmayacağı söyleniyor.

Çin'de yer alan bilgisayarlar kademeli olarak açık kaynak kodlu olan Linux işletim sistemine geçiş yapacak ve bu geçiş 2022 yılında tamamlanacak. Söylentilere göre, Çin'de yaklaşık 30 milyon bilgisayarın işletim sistemi değişecek. 30 milyon bilgisayarın işletim sisteminin tek tek değiştirilmesi büyük bir zaman alacak gibi görünüyor.

Çin'in neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Microsoft konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Microsoft, dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda olan Çin'de büyük bir değer kaybedebilir. Çin Komünist Partisi Merkez Ofisi'nin verdiği emir uygulanır ise Microsoft'un gelirleri düşebilir.

Çin'in Windows kararı hakkında gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!