Çin Yapay Kalp Geliştirdi

Yapay zeka ve uzay bilimleri alanında geliştirdiği projelerle dikkat çeken Çin’den çok çarpıcı bir hamle daha geldi. Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) bünyesinde faaliyet gösteren Çin Roket Fırlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda Uluslararası Kardiyovasküler Hastanesi, yapay kalp geliştirmeyi başardı.

Tıptaki teknolojilerin son derece ilerlemesiyle birlikte yapay organların üretiminde de büyük bir gelişme kaydedildi. Dünyada yılda 50 milyar doları aşkın harcama yapılan bu teknoloji, organ yetmezliği ile sonuçlanan ölümlerin önüne geçebilir.

Bu noktada Çin’in geliştirdiği yapay kalp, devrim niteliğinde bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Kalpte, kullanılan roket teknolojisiyle damarlar daha az zarar görecek ve kan daha uzun süre pompalanabilecek.

Belli bir alandaki nesnelerin herhangi bir cihazın temas etmesine gerek duyulmadan manyetik alanla hareket ettirilebilmesine olanak sağlayan manyetik akışkan teknolojisi yapay kalpteki sarsıntı ve titreşimleri azaltacak.

Böylelikle yapay kalbin daha etkin çalışması sağlanırken, enerji kaynağı da kalbe daha uzun süre güç aktarabilecek. Böylelikle yapay kalbin daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

"Uzay kalbi" adı da verilen ve yaklaşık değeri 152 bin doları bulan ithal yapay kalplere göre maliyeti daha düşük olan yapay kalp, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak hayvanlar üzerinde test edilecek.