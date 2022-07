Çin'de Yapay Zeka Distopyası Devam Ediyor

Son yıllarda başlattığı toplumsal teknoloji projeleriyle oldukça dikkat çeken Çin Hükümeti, bu sefer de Komünist Parti üyelerinin sadakatini ölçmek için yapay zeka kullanacak.

The Times of London'da yer alan habere göre Çin Hefei Ulusal Bilim Merkezi, geçtiğimiz hafta ülkenin en büyük ikinci sosyal medya platformu olan Weibo'da "parti dinamiklerini güçlendiren yapay zeka" üzerine çalıştıklarını duyurdu.

Çin Komünist Partisi Üyelerinin Ensesinde Yapay Zeka Olacak!

Tek partili yönetim anlayışını benimseyen Çin, uzun zamandır yozlaşmaya ve komünist propagandayla ters düşen düşüncelere karşı çalışmalar yapıyor. Yakın zamanda ülke geneline kurdukları izleme sistemleriyle muhalif görüşlere sahip kişilerin nerede olduğunu an be an takip ettiği ortaya çıkan Çin Hükümeti, bu sefer de kendi içine dönmüş durumda.

Çin Komünist Partisi'nin 1 Temmuz'da olan yıldönümü öncesi Heifei Ulusal Bilim Merkezi tarafından paylaşılan yeni yapay zeka projesi, çok geçmeden kaldırıldı. Daha sonra Radio Free Asia tarafından kurtarılan metinde geçen "parti üyelerinin kalitesinin garanti edilmesi" ifadesi dikkat çekti

"Geliştirilen bu ekipman, yüz ifadelerini ve EEG okumalarını kullanan bir tür 'akıllı ideolojidir'. Bu ekipman sayesinde üyelerin konsantrasyon, hatırlama ve ideolojik açıdan bilgi seviyeleri test edilebiliyor."

Yapay zeka, üyelerden alınan verileri harmanlayarak her üyeye özel bir sadakat puanı belirliyor. Bu sayede üyelerin gelecekleri hakkında istatistiksel anlamda bilgi edinebilen Çin Hükümeti, komünist partiyi istediği şekilde yönlendirebilecek.