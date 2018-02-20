Çin, Yapay Zeka Yarışında ABD'yi Geride Bıraktı

2025 yılında yapay zeka alanında dünya lideri olmak isteyen Çin, geçtiğimiz yıl ABD'den daha fazla yapay zeka yatırımı almayı başardı.

Halihazırda ABD, Çin de dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerden çok daha fazla yapay zeka girişimine ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda katalizör görevi gören ABD, koltuğunu çok yakın bir zamanda Asya devi Çin'e kaptırabilir.

CB Insights araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre, Çinli yapay zeka girişimleri geçtiğimiz yıl ABD'li rakiplerinden daha fazla yatırım almayı başardı. 2017 yılında yapay zeka teknolojilerine toplam yatırımın 15,2 milyar doları bulduğuna işaret edilen raporda, söz konusu yatırımın yüzde 48'inin Çin merkezli girişimcilere, yüzde 38'lik ikinci en büyük dilimin ise ABD'li girişimlere yapıldığı ifade edildi.

Yapılan araştırmalar, yapay zeka endüstrisinin küresel gayri safi milli hasılayı 2030'da yüzde 14 artıracağını gösteriyor. ABD, küresel yapay zeka yarışında son yıllarda Çin'in gerisinde kalsa da, dünyada en fazla yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine araştırma yapan kuruma sahip ülke ünvanını taşıyor.

2016'da "Milli Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme Stratejisi Planı”nı hayata geçiren ABD, bu kapsamda yapay zekaya dayalı sistemlerin güvenliğini sağlayacak ve ulusal iş gücüne etkisine yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

Raporda, 2017 yılında yapılan yatırımların, bir önceki yıla kıyasla yüzde 141 oranında arttığı ve 1.100 yeni yapay zeka girişiminin kurulduğu belirtilirken, yapay zekaya dayalı teknolojiler sayesinde küresel ekonomiye Çin ve Hindistan'ın şu anki toplam ekonomik büyüklüğünden (yaklaşık 13,3 trilyon dolar) daha fazla katkı sağlanacağı kaydedildi.