Çin, Yapay Zeka Yarışında Liderliğe Koşuyor

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerindeki yatırımlarıyla dikkat çeken ve bu alanda dünyanın en önemli aktörlerinden bir tanesi haline gelen Çin, başkent Pekin'de 2.18 milyar dolarlık bir yapay zeka geliştirme parkı açmak için harekete geçti.

Uzakdoğu ülkesi, 2025 yılında yapay zeka alanında dünyaya liderlik etme amacını taşıyor. Geçtiğimiz aylarda Çin Yapay İstihbarat Teşkilatı sunduğu kalkınma planında, yapay zeka endüstrisinin "ekonomi için önemli bir güç" olduğunu yüksek perdeden vurgulamıştı. Öyle ki, yayınlanan raporlar yapay zeka endüstrisinin Çin'e 2025 yılına kadar yılda 400 milyar yuan (59 milyar dolar) katkı sağlayacağını gösteriyor.

Bu alandaki yatırımlarını her geçen gün artıran Çin, şimdi de Pekin'in batısında 2.18 milyar dolarlık bir yapay zeka geliştirme parkının inşası için kolları sıvadı. Çin resmi haber ajansı Xinhua, söz konusu parkın 400 şirkete ev sahipliği yapacağını ve parkın yıllık kazancının 8 milyar dolar olacağını açıkladı.

Dünyada en fazla yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine araştırma yapan kurum ABD'de bulunuyor. Ekonomik ve askeri alanlarda büyük bir rekabet içinde olduğu ABD'yi teknoloji cephesinde alt etmek isteyen Çin, kuracağı yapay zeka parkı ile bu alandaki rekabeti de artıracak.

Projenin geliştiricisi olan Zhongguancun Development Group, yabancı üniversiteler ile işbirliği kuracak ve böylelikle yabancı yatırımcıları da kendisine çekecek. Nitekim Google'ın çatı şirketi Alphabet, geçtiğimiz aylarda Pekin merkezli bir yapay zeka araştırma ekibi kuracağını açıklamıştı.

Bakalım ABD, Rusya ve Çin gibi büyük devletler arasındaki yapay zeka yarışından kim galip çıkacak?

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