Çin, Yapay Zekanın Yanlışlıkla Savaşa Yol Açabileceğinden Endişeli

Çin’deki uzmanlar ve politikacılar, yapay zekanın aceleyle silahlara ve askeri teçhizatlara entegre edilmesinin ülkeler arasında yeni bir savaşa yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi’nin (CNAS) yayınladığı yeni bir rapora göre, Çinli yetkililer yapay zekanın küresel barışı tehdit edebilecek bir ‘silahlanma yarışına’ neden olabileceğini düşünüyorlar.

Ülkelerin yapay zekayı ordu dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanarak avantaj elde etmesinin potansiyel çatışmaya yol açabileceğinden endişe duyan Çinli yetkililer, özellikle insansız hava araçlarına dikkat çekiyor.

Hem küçük hem de büyük drone’ların kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaştı. 2017 yılında ABD Savunma Bakanlığı, drone teknolojilerini geliştirmeyi amaçlayan "Drone Sprints" projesini başlatmıştı. Bakanlık, ülke çapındaki robot geliştiricilerini, kentsel bir muharebe ortamında yüzlerce insansız hava ve yerüstü aracının kontrol edilmesi için kullanılabilecek teknolojiler üretmeye çağırmıştı. Fakat Çin, ölümcül güç kullanımında özerk teknolojiler kullanmanın birçok problemi beraberinde getireceğini söylüyor.

CNAS görevlisi Gregory C. Allen, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin otonom sistemler için “silahlı çatışma normalarını” henüz tanımlamadıklarını söylüyor. “Bu durum ne kadar uzun sürerse, gerginliğin tırmanma riski de o kadar yüksek olur” diyor Allen; “Bunun gerçek ve meşru bir tehdit olduğunu düşünüyorum”

Rapor ayrıca, Çin’in yapay zeka stratejisine de dikkat çekiyor. ABD ve Çin, yapay zeka yarışında birbirlerinin önüne geçmek için çok çetin bir mücadele veriyor. Her iki ülke de bu teknolojiyi geliştirmek için gerekli insan yeteneğine, finansmana ve sektöre sahip; ancak ikisinin de kendine göre güçlü ve zayıf yönleri var. Örneğin Çin, diğer Batı ülkelerinden çok daha fazla veriye erişebiliyor. ABD ise çip teknolojisinin geliştirilmesinde katalizör görevi görüyor.

CNAS'ın raporu, Çin'in bu önemli açığı kapatmak için çok istekli olduğunu belirtiyor. Baidu, Alibaba ve Huawei gibi Çinli firmalar, yapay zeka donanımlarını geliştirmek için yeni projeler oluşturuyorlar. Devletin parası ise bu girişimlere akıyor. Endüstri ayrıca, ‘yabancı uzmanlık’ kazanmak için başka yöntemler de deniyor.

Akla ilk gelen, ABD’li yonga üreticisi Qualcomm’un satın alınma girişimi olsa gerek. Hatırlayacağınız üzere, ABD Başkanı Donald Trump, Qualcomm’un Singapur merkezli bir diğer yonga üreticisi Broadcom tarafından satın alınmasını 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle engellemişti.

Son olarak raporda, Çin ile ABD arasındaki yapay zeka yarışının artarak devam edeceği; ancak özellikle askeri meseleler söz konusu olduğunda işbirliğinin de gerekli olduğu ifade ediliyor.