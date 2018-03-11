Çin, Yapay Zekaya Yönelik Adımlar Atıyor

Çin Ulusal Halk Kongresi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Van Gang, ülkelerindeki yapay zeka çalışmalarının, hükümet tarafından destekleneceğini ve teşvik edileceğini açıkladı. Çin’in, yapay zeka çalışmalarıyla ilgili bir klavuz yayınlayarak, önemli teknolojilerdeki atılımları hızlandırmak istediği ve bu alanda ayrıntılı düzenlemeler yapacağı belirtildi.

Hükümet olarak, Ar-Ge ve yapay zeka şirketlerine yönelik her türlü yardıma hazır olduklarını belirten Van Gang, ayrıca bu şirketleri uluslararası çalışmalar ve iş birlikleri konusunda da destekleyeceklerini söyledi. Van Gang ayrıca: “Sağlık, güvenlik, çevre gibi alanlardaki sorunların çözümünde de yapay zeka geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz.” dedi. Yapay zeka çalışmalarına rehber olacak bir yapay zeka kılavuzu hazırladıklarını belirten Van Gang, yapay zeka ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin de en kısa zamanda yeniden düzenleneceğini söyledi.

Geçen yıl Çin Devlet Konseyi tarafından yayınlanan bir raporda, yapay zeka endüstrisinin, Çin’in kalkınmasında yeni bir itici güç olabileceği vurgulanmış ve bu teknolojinin önemine dikkat çekilmişti. Rapora göre Çin, yapay zeka alanındaki yatırımları ve atılımlarıyla, 2020 yılına kadar bu konuda önemli bir inovasyon merkezi haline gelebilir ve 2030 yılı itibarıyla da bu alanda dünyanın lider ülkelerinden biri konumuna gelebilir.