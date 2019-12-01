Çin, Yapay Zekayla Oluşturulan Tehlikeli Videolara Ceza Kesecek

Çinli düzenleyiciler, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerle yaratılan “sahte haberlerin” yayınlanması ve dağıtılması yasağı da dahil olmak üzere, çevrimiçi video ve ses içeriğini düzenleyen yeni kurallar yayınladı.

Çin Siber İdaresi (CAC) web sitesinde yer alan rapora göre, yapay zeka veya sanal gerçekliğin herhangi bir kullanımının açıkça belirgin bir şekilde işaretlenmesi ve kurallara uyulmaması suç olarak kabul edilebilir. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kurallar, geçtiğimiz hafta çevrimiçi video ve ses servis sağlayıcılarına verildikten sonra kamuya açık olarak yayınlandı.

Çin Siber İdaresi özellikle, bir kişinin söylemediği veya yapmadığı bir şeyi gerçekçi videolar oluşturmak için yapay zeka kullanan derin teknolojinin (deepfake) neden olduğu olası sorunları vurguladı. Çin hükümetine göre deepfake teknolojisi, ulusal güvenliği tehlikeye sokabilir, istikrarı ve düzeni bozabilir aynı zamanda başkalarının meşru hak ve menfaatlerini ihlal edebilir.