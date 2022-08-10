Çin'de Yeni Bir Virüs Türü Keşfedildi: Langya Virüsü Nedir?

Koronavirüs salgınıyla hâlâ tüm Dünya boğuşurken yeni virüs salgınları da hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Çin'de düzinelerce insana bulaşan yeni tanımlanan bu virüs, beraberinde pek çok tehlikenin de habercisi olabilir. Ülkenin doğusundaki Henan ve Shandong eyaletlerinde tespit edilen bu yeni "Langya" henipavirüsü şimdiye dek 35 kişide tespit edildi.

Hayvanlardan bulaştığı düşünülen bu yeni virüs; köstebek ve kirpilerle aynı aileden olan küçük, kemirgen memelilerde görülüyor. İnsanlarda ilk kez 2019 yılında tespit edilen Langya virüsüyle ilgili geçmişte ara ara pek çok vaka yaşanmıştı ancak insandan insana bulaşıcılığının olup olmadığı hâlâ araştırılıyor.

Çinli doktorlar geçmişte bu virüsle ilgili ilk vakanın 2019'un Ocak aylarında Shandong'da tespit edildiğini belirtiyor. Bir sonraki yıl ise Henan ve Shandong'da 14 vakalık bir küme bulunduğunu da ekliyorlar.

Langya Virüsünden Henüz Ölüm Tespit Edilmedi

Çin’de tespit edilen bu yeni vakaların hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Çoğu hafif atlatan hastalarda ve grip benzeri semptomlar sonrasında görüldü. Langya hastalarının yaşadığı en yaygın belirtiler ateş oldu. Neredeyse tüm hastalar ateşlenirken, %54'ü yorgunluk, %50'si öksürük, %50'si iştahsızlık, %46'sı kas ağrıları ve %38'i mide bulantısı yaşadıklarını belirtti. Hastaların %35'i karaciğer sorunları yaşarken, %8'i ise böbrek fonksiyonlarında rahatsızlık yaşadı.

Uzmanlar bu yeni virüs türünü yakın takibe almış durumda. Virüsün gelecekte yeni bir pandemiye yol açıp açmayacağı ise şimdilik merak konusu.