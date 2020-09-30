Çin'de Yeni Virüs Bulundu! Hindistan Uyardı! İşte Detaylar

Hintli bilim adamları, ülkede hastalığa neden olma potansiyeline sahip Çin'den başka bir virüs olan Cat Que virüsü konusunda uyarıda bulundu. Cat Que virüsü nedir? İşte Cat Que virüsü hakkında yapılan açıklama.

Çin'de Yeni Virüs Çıktı: Cat Que Virüsü Nedir?

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'ndeki (ICMR) bilim adamları, Hindistan'da pandemiye neden olma potansiyeline sahip olduğunu söyledikleri Cat Que virüsü (CQV) adı verilen Çin'den başka bir virüsün yol açtığı tehlikeler konusunda önemli uyarılar yaptı.

Araştırmacılara göre, Cat Que virüsü çok çeşitli halk sağlığı tehditleri taşıyan domuzlarda ve culex sivrisineklerinde bulunuyor. Araştırmacılar, Cat Que virüsünün insanlarda ateşli hastalıklara (ateş, baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrıları gibi), menenjit (meninks iltihabı) ve pediatrik ensefalite (beyin iltihabı) neden olabileceğini söyledi.

ICMR'nin Pune'daki Ulusal Viroloji Enstitüsü'ndeki yedi araştırmacı, Çin ve Vietnam'da Culex sivrisineklerinde ve domuzlarda Cat Que Virüsünün varlığının rapor edildiğini söyledi. Araştırmacılar, ülkedeki benzer Culex sivrisinek türlerinin yayılması nedeniyle virüsün Hindistan'da hastalığa neden olma olasılığı olduğu konusunda uyardı.

Pune'daki Ulusal Viroloji Enstitüsü'ndeki (NIV) araştırmacılar, çeşitli Hint eyaletlerinden alınan 883 insan serum örneğinin ikisinde virüs için antikorlar buldular. Bu insanlara virüsün bulaştığı anlamına geliyor. Çalışma sırasında virüs insan veya hayvan örneklerinde bulunamadı.

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