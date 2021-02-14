Humble Bundle'da Çin Yeni Yılı İndirimleri Başladı!

Humble Bundle'da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı. Özel fırsatlar sunarak oyuncuları sevindirmeye devam eden Humble Bundle'ın başlattığı yeni kampanya kapsamında video oyunları yüzde 90'a varan indirime girdi. Kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Humble Bundle'daki Çin Yeni Yılı İndirimleri Neler Sunuyor?

Humble Bundle'da gerçekleşen kampanya ile beraber video oyunlarında yüzde 90'a varan indirimler başladı. Son zamanların en çok konuşulan oyun şirketi CD Project RED tarafından RED Engine oyun motoru ile geliştirilen rol yapma oyunu türündeki The Witcher 3, yüzde 80 oranında indirim ile birlikte 70,19 TL'ye düştü. 19 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan video oyununu henüz oynamadıysanız bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Kojima Productions tarafından Decima oyun motoru ile geliştirilen Death Stranding, yüzde 40 oranında indirime girerek 239,40 TL'ye düştü. 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, 14 Temmuz 2020 tarihinde ise PC platformuna çıkış yapan Death Stranding, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Strateji türündeki Sid Meier's Civilization VI, yüzde 75 oranında indirimle birlikte 54,75 TL'ye düştü. 2016 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştiren yapım, günümüzde hala popülerliğini koruyor. Video oyununun Platinum sürümü ise yüzde 71 oranında indirime girerek 242,74 TL'ye düşerken Gathering Storm isimli indirilebilir içeriğin fiyatı ise %75 indirim sonucunda 54,75 TL'ye düştü.

Yüzde 75 oranında indirime giren Borderlands 2'nin fiyatı 140,34 TL'den 35,08 TL'ye düştü. Borderlands 2 Season Pass'in fiyatı ise %67 indirimle beraber 69,48 TL oldu. Humble Bundle sayfası üzerinden indirimlerin tamamına erişebilirsiniz. Kampanya kapsamında öne çıkan indirimler şu şekilde: