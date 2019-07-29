Çin, Yeniden Kullanılabilir Roketler Yapmak için Çalışıyor

Çinli bilim insanları son zamanlarda yeniden kullanılabilir roket teknolojisi üzerinde çalışıyor. Dünyaya düşen roket parçalarının düştükleri yerin kontrol edilmesini ve roketin ileride tekrar kullanılabilmesini sağlayan teknolojinin ilk testi geçtiğimiz günlerde başarıyla sonuçlandı.

Özellikle maliyet anlamında büyük bir avantaj sağlayacak teknoloji üzerinde çalışan ve havacılık ile uzay ekipmanları geliştiren Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi, yeni roket teknolojisinin testini geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdi. Long March-2C isimli roketin ızgara şeklindeki kanatları, roket parçalarının iniş sırasında belli bir noktaya yönlendirilmelerini sağlıyor.

Roketin rotası, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerden uzak olacak şekilde tasarlandı. Ancak cuma günü gerçekleşen test fırlatmasında, roket enkazının geniş bir alanda yönlendirilmesinin zor olabileceği ve yerleşim yerlerine yakın yerlere yöneldiği görüldü. Bu nedenle şirket, güvenliği sağlamak adına her denemeden önce insanları yaşadıkları yerden tahliye ederek oluşabilecek zararların önüne geçmeye çalışıyor.

Rokette bulunan kanatlar, fırlatma esnasında kapalı halde bulunurken roket parçalarının yere düşüşü esnasında açılarak roketin yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Gelecekte yaygın olarak kullanılması düşünülen ızgara kanat teknolojisi sayesinde roketin parçaları tekrar kullanılabileceği gibi aynı zamanda yaşama alanlarına yakın yerlere düşen roketlerden insanların zarar görmesinin önüne geçilecek.