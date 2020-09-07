Çin Yeniden Kullanılabilir Uzay Aracının İniş Yapabildiğini İddia Ediyor

Çin resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre iki gün önce yörüngeye fırlatılan deneysel yeniden kullanılabilir uzay aracı, belirlenen bölgeye başarıyla geri döndü ve bu, uzay turizmi için dönüm noktası olabilir. Fakat Çin'in yeniden kullanılabilir uzay aracı hakkında bir fotoğraf dahi bulunmuyor.

Çin hükümeti tarafından işletilen Xinhua Ajansı deneysel yeniden kullanılabilir uzay aracının yörüngede iki gün geçirdikten sonra 6 Eylül'de başarıyla indiğini söyledi. Aracın detayları ve misyonu son derece gizli tutuluyor ve Çin, bu haberi verirken resmi bir görüntü bile sağlamadı.

ABD'nin gizli uçak projesi X-37B

ABD Hava Kuvvetleri'nin X-37B uzay uçağının karşılığı olabileceği iddia ediliyorken 2017'de Çin, 2020'ye kadar uçak benzeri yeniden kullanılabilir bir uzay aracı başlatmak istediğini söylemişti. Çin Havacılık ve Uzay Bilimi uzay turizmi için de olsa 2025 yılına kadar uzay uçağı hazırlamayı umuyor.

Çin: Yeniden kullanılabilir uzay aracı uzay turizmi için bir başlangıç

Ayrıca Çin, yeniden kullanılabilir aracın Kasım 1999'da ilk kez fırlatılan eski bir roket sistemi olan Long March 2F'yi kullanarak konuşlandırdığını söyledi.

Haber Ajansında yazan rapora göre deneysel yeniden kullanılabilir uzay aracı yeniden kullanılabilir teknolojileri test etmek ve "barışçıl kullanım için teknolojik destek" sağlamak amacıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracının resmi görselini paylaşmayan Çin, bu fırlatış sayesinde pek çok ilke imza attıklarını iddia ediyor.