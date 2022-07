Çin'in Yörünge Aracı Mars'ın Tüm Yüzeyini Görüntülemeyi Tamamladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) bu hafta yaptığı açıklamada Tianwen-1 yörünge aracının Mars'ın tüm yüzeyini görüntülemeyi tamamladığını duyurdu. Gezici Zhurong ile birlikte Mars'a seyahat eden yörünge aracı, Şubat 2021'de Mars'a ulaştı ve küresel bir projenin parçası olarak gezegenin yüzeyinin görüntülerini topluyordu.

Kızıl gezegende bulunduğu süre boyunca Tianwen-1 yörünge aracı, gezegenin etrafında 1.344 tur attı ve kameralar, manyetometreler, spektrometreler ve bir radar cihazı gibi bilimsel araçlarla gözlemler yaptı. Araç 706 gündür çalışıyor ve bu süre zarfında CNSA, orta çözünürlüklü kamerasıyla tüm yüzeyi görüntülediğini söylüyor.

Yörünge aracı tarafından toplanan görüntüler, uzay gazetecisi Andrew Jones tarafından Twitter'da paylaşıldı ve çarpışma kraterleri ve diğer arazi özellikleri de dâhil olmak üzere kızıl gezegenin yörüngeden alınan yüzeyinin çeşitli görünümlerini gösteriyor.

Tianwen-1 has completed a global imaging of Mars with its medium resolution camera after orbiting the Red Planet 1,344 times. Tianwen-1 launched in July 2020 and entered Mars orbit in Feb. 2021. Images: CNSA/PEChttps://t.co/LBNqejfu9W pic.twitter.com/UvW9WGjp0Y