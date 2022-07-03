Çin'in Yörünge Aracı Mars'ın Tüm Yüzeyini Görüntülemeyi Tamamladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) bu hafta yaptığı açıklamada Tianwen-1 yörünge aracının Mars'ın tüm yüzeyini görüntülemeyi tamamladığını duyurdu. Gezici Zhurong ile birlikte Mars'a seyahat eden yörünge aracı, Şubat 2021'de Mars'a ulaştı ve küresel bir projenin parçası olarak gezegenin yüzeyinin görüntülerini topluyordu.

Kızıl gezegende bulunduğu süre boyunca Tianwen-1 yörünge aracı, gezegenin etrafında 1.344 tur attı ve kameralar, manyetometreler, spektrometreler ve bir radar cihazı gibi bilimsel araçlarla gözlemler yaptı. Araç 706 gündür çalışıyor ve bu süre zarfında CNSA, orta çözünürlüklü kamerasıyla tüm yüzeyi görüntülediğini söylüyor.

Yörünge aracı tarafından toplanan görüntüler, uzay gazetecisi Andrew Jones tarafından Twitter'da paylaşıldı ve çarpışma kraterleri ve diğer arazi özellikleri de dâhil olmak üzere kızıl gezegenin yörüngeden alınan yüzeyinin çeşitli görünümlerini gösteriyor.

Tianwen-1 has completed a global imaging of Mars with its medium resolution camera after orbiting the Red Planet 1,344 times. Tianwen-1 launched in July 2020 and entered Mars orbit in Feb. 2021. Images: CNSA/PEChttps://t.co/LBNqejfu9W pic.twitter.com/UvW9WGjp0Y — Andrew Jones (@AJ_FI) June 29, 2022

Tianwen-1 Görevinin Detayları

Tianwen-1 görevi üç bölümden oluşuyor. Bu görüntüleri alan yörünge aracı, gezici Zhurong ve gezici aracı yüzeye taşıyan bir iniş aracı. Gezici araç da bu esnada Utopia Planitia bölgesinde gezegen boyunca yaklaşık 2.000 metre yol kat etti ancak bu bölge giderek soğuyor, bu nedenle gezici Mayıs ayında uyku moduna alındı ​​ve sıcaklıklar yükseldiğinde Aralık ayında yeniden etkinleştirilecek.

Hem gezici hem de yörünge aracı artık birincil görevlerini tamamladı ancak her ikisi de hâlâ çalıştığı için gelecekteki keşifler için kullanılmaya devam edecekler. CNSA, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) gibi diğer uzay ajanslarıyla paylaşılan yörünge verileri de dâhil olmak üzere şimdiye kadar 1 TB'ı aşkın veri toplandı.