Cinayet Videosunu Yayınlayan Facebook'a Dava Açıldı

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'nin Cleveland eyaletinde yaşanan ve Steve Stephens'in, 74 yaşındaki Robert Godwin'i silahla vurarak öldürdüğü olayın görüntüleri Facebook'ta yayınlanmıştı. Kurbanın ailesi, söz konusu görüntüler üzerine sosyal medya devine dava açtı.

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte, canlı yayında intihar ve cinayet vakaları da artmaya başladı. Son olarak, Nisan 2017'de ABD'nin Cleveland eyaletinde yaşanan olay, bu durumun geldiği noktayı net bir şekilde gözler önüne seriyor.

37 yaşındaki Steve Stephens isimli cinayet zanlısı, Robert Godwin'i öldürdüğü anın görüntülerini kendi Facebook sayfasından paylaştı. Olaydan yalnızca birkaç gün sonra ise, Stephens evinde intihar etmiş bir vaziyette bulundu.

Cinayet kurbanınn ailesi, görüntülerin Facebook'ta yayınlanması üzerine, kasıtlı ve kötü niyetli görüntülerin platform tarafından göz ardı edildiğini söyleyerek sosyal medya devine tazminat dava açtı.

Godwin'in öldürülme görüntüleri yaklaşık iki saat boyunca yayında kalmıştı. Facebook konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, videoyu kimsenin şikayet etmediğini ve bunun harekete geçilmesinde zaman kaybına neden olduğunu söylemişti. Bununla birlikte, şirket platforma uygun olmayan ve kuralları ihlal eden içerikleri tespit etmek için algoritmasını iyileştirme sözü verdi ve CEO Mark Zuckerberg, "Böyle trajedilerin oluşmasını önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Facebook Genel Müdür Yardımcısı Natalie Naugle konuyla ilgili yaptığı açıklamada, insanların platformu kullanırken daha güvenli hissetmeri için çalıştıklarını söyledi. Tehdit, saldırı ve diğer cezai faaliyetlerin platformda olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Naugle, "Politikamızı ihlal eden içeriği bildirmesi için insanlara birçok araç öneriyoruz ve kurallarımızı ihlal eden içeriği hızlı bir şekilde kaldırıyoruz" dedi. Godwin'in trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden Naugle, aileye başsağlığı diledi.