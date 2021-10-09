Çin'deki Elektrik Kesintileri Apple Tedarikçilerini Endişelendiriyor

Teknoloji alanında çalışmalarını yürüten pek çok kuruluş, Çin'deki elektrik kesintileri yüzünden ülkeden ayrılmak zorunda kalınabileceğinden endişe duyuyor. Elektrik tasarrufu kapsamında düzenli olarak kesilmeye başlanan elektrik, kuruluşları içinden çıkılması zor bir durum içine sokuyor.

Çin hükûmeti, haziran ayından bu yana elektrik tasarrufu kapsamında şirketleri zaman zaman kapanmaya zorluyor. Kesintiden etkilenen kuruluşlar artık hangi günlerde elektriği kapatması gerektiğine dair her hafta bildirim almaya başladığını belirtiyor. Kuruluşlar, bunun kalıcı hale gelmesin halinde olabileceklerden endişeleniyor.

İsmini vermeyen bir Apple tedarikçisinin yöneticisi, "Bu çok karmaşık, çok kafa karıştırıcı. Bazı tedarikçiler, yönetimle kurmuş olduğu dostane ilişkilere ve anlaşmalara dayanarak güç kaynağını güvence altına almayı başardı, bazı tedarikçiler ise bu durumdan oldukça kötü etkilendi" dedi.

Çin'deki Elektrik Kesintileri Neden Kaynaklanıyor?

Belirtilmeyen kaynaklara göre uygulamanın dışında tutulan şirketler arasında iPhone montajcısı Luxshare de yer alıyor. Bazı Apple tedarikçileri, yönetimin kimin çok kazandığına kimin daha az değerli olduğuna bağlı olarak karar verdiğine inanıyor.

Apple tedarikçilerinden bazılarının öne sürdüğü iddiaya göre örneğin bir tedarikçi çok büyük bir değere sahip olmayıp çok fazla enerji tüketiyorsa o tedarikçi uygulama kapsamına giriyor. Bu nedenle kuruluşların çoğu Çin'den ayrılıp faaliyetleri başka bir yerde sürdürmenin daha faydalı olacağını düşünüyor.

Tedarikçilerin Çin'deki elektrik kesintileri ile ilgili endişeleri, bölgede yer alan firmaların artık Çin'de faaliyet göstermekten endişe duymaya başlaması ile gün yüzüne çıktı. Kesintilerin giderek daha sık hale gelmesi, şirketleri Çin'deki faaliyetlerini durdurmaya itiyor.

İsmini vermeyen bir kişi, Nikkei Asia'ya yapmış olduğu bir açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bunun bu yılın sonuna kadar ya da bu yılın sonunda da devam edebileceğini duyduk."

İsmini açıklamayan tedarikçinin Apple ile bir bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor fakat U.Today'e göre Amazon, Lenovo ve diğer şirketler ile çalışıyor. Tedarikçi, bunun zaman ilerledikçe daha da katlanılamayacak hale gelebileceğine vurgu yaptı.

Tedarikçilerin çoğunun açıklamasına göre Çin'de bir süre sonra taşınma dalgası ile karşılaşılabilir ve en nihayetinde Apple tedarikçilerinin önemli bir kısmı faaliyetlerini başka bir bölgede sürdürmeye başlayabilir.