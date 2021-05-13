Çin'den Türkiye'ye Gelen Aşı Sayısı Açıklandı

Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu. Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısına ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Cheng tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çin'den Türkiye'ye Gelen Aşı Sayısı Paylaşıldı

Ülkemizde uzun bir süredir Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. Peki, Çin'den Türkiye'ye kaç doz aşı geldi? Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, merak edilen konuya ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı.

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sorularını yanıtlayan Cheng, Çin aşısının geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren ülkemize gelmeye başladığını söyledi. Hürriyet'teki habere göre şu anda bir rakam vermek istediğini belirten Cheng, Türkiye'ye bugüne kadar toplamda 27 milyon doz CoronaVac aşısı geldiğini açıkladı ve şu şekilde devam etti:

"Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir."

Aşılar nerede üretilecek sorusunu yanıtlayan Cheng, "Çin ve Türkiye arasında aşı konusunda iş birliği öteden beri yürütülüyordu. Faz 3 çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı ürünleri büyük miktarda Türkiye'ye getirilmişti, burada şişelenerek hazır ürün haline getirilmiştir. Bu tür iş birliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını başladıktan sonra Türkiye'den tıbbi malzeme desteğinin geldiğini ifade eden Weihua, "Salgını kontrol altına aldıktan sonra, Çin'de vaka görüldükten sonra Türkiye'ye yardım ettik. Çin'de uzmanlarımızın geliştirdikleri hastalığın tedavi yöntemlerinin ve varyantlarının Türk uzmanlarıyla zamanında paylaştık. İki ülke uzmanları arasında 3, 4 kez video konferans yapılarak, Çin tarafının tetkikleri Türk meslektaşlar ile paylaşıldı" sözlerini kullandı.

CoronaVac aşısının faz 3 denemelerinin Türkiye'de yapıldığını belirten Cheng, "Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor" ifadelerine yer verdi. Anlaşma söz konusu mu sorusu hakkında açıklama yapan Elçi Müsteşarı Cheng, bu konu hakkında detaylı bir bilgisinin olmadığını ifade etti.