Çin'in Uzay Aracı Mars'ın Yüzeyine İniş Yaptı!

Çin'in uzay aracı Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaparak NASA'dan (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) sonra gezegende keşif yapabilecek uzay aracı olan ikinci ülke oldu. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-1 görevini geçen yaz başlatmıştı.

Ülkenin Xinhua ve CGTN gibi haber kaynaklarına göre Çin'in uzay gezgini başarıyla konumlandırıldı. Görevde bir yörünge aracı, iniş aracı ve golf arabası büyüklüğünde bir gezgin yer aldı.

Çin'in Uzay Aracı Mars'a İnmeyi Başardı

Engadget'taki habere göre Zhurong olarak adlandırılan gezginin gezegenin yüzeyini taramaya başlamadan önce küçük denetimler yaparak çevresini tanımlamaya başlayacak. Bu gezginin Perseverance veya NASA'nın diğer keşif araçlarından herhangi biriyle karşılaşması en azından şimdilik muhtemel görünmüyor çünkü NASA'nın araçlarına oldukça uzakta konumlandırıldı.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin haricinde birkaç ülkenin daha Mars'a uzay aracı indirme çalışması olmuştu fakat ABD'den sonra Mars'a keşif aracı indirmeyi başaran tek ülke Çin oldu. Bu da onu NASA'dan sonra gezegenin yüzeyinde keşif yapan bir araca sahip olan ikinci ülke yapabilir. Çin'in yörünge aracı gezegeni çevrelemeye ve uzay aracından Dünya'ya veri iletmeye devam ediyor.

Çin'in Düşen Roketi Dünyayı Endişelendirmişti

Çin'in Long March 5B roketi, geçtiğimiz günlerde tüm dünya için büyük endişe uyandırmıştı. Roket saniyede 7 kilometreden fazla hızla Dünya'ya doğru gelirken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, roketin içerisinde insanların bulunabileceği bir bölgeye düşmesinin mümkün olduğunu söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu roketin farkında olduğunu belirtmişti. Roket uzay istasyonu modülünden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş irtifa kaybettiği için hızla dünyaya doğru düşmeye başlamış ve bu da roketin atmosfere yeniden nereden gireceğine dair herhangi bir öngörüde bulunmayı neredeyse olanaksız hale getirmişti.

Austin öte yandan roketin kimsenin zarar görmeyeceği bir yere düşeceğinden yana umutları olduğunu da belirtmişti. Austin konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Kimsenin zarar görmeyeceği bir yere düşeceğinden yana umudumuz var. Umarız ki okyanusta veya onun gibi bir yere düşer."

Çin, geçen hafta Çin'in bir süre önce kontrol çıkan roketinin Hint Okyanusu'na düştüğünü açıklayarak dünyayı endişelendiren roket sorununun sorun olmaktan çıkmasını sağlamıştı.