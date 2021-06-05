Çin'in WhatsApp'ı Yeni Kuralları ile Şaşırttı: Burun Karıştırmak Yasak

Çin'in WhatsApp'ı olarak nitelendirilen WeChat, yeni kurallarını açıkladı. Popüler anlık mesajlaşma hizmetinin duyurduğu yeni kurallar, çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu. Yeni kurallar arasında canlı yayın esnasında burun karıştırmanın yasak olması da yer alıyor.

Çin'in WhatsApp'ı İnsanları Şaşırtan Bir Adım Attı

İntenet kullanımına ilişkin oldukça katı kısıtlama ve düzenlemeler uygulayan ülkelerin ilk sırasında yer alan Çin'de Twitter, Facebook ve WhatsApp Messenger gibi popüler uygulamaları kullanmak yasak. Bu sebepten ötürü ülkede bu uygulamaların alternatifleri bulunuyor.

Çin'de WhatsApp Messenger yerine WeChat, Google yerine Baidu, YouTube yerine Youku, Twitter yerine Weibo kullanılıyor. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WeChat, geçtiğimiz yıl kanal açma özelliği almıştı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde uygulama üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve diğer kişilerin yaptığı canlı yayınları izleyebiliyor.

WeChat güvenlik merkezi yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre kanal açma özelliği üzerinden yapılan canlı yayınlarda çok sık bir şekilde ihlal yapılıyor. Canlı yayınlarda günlük en az 70 adet genel ihlalin yapıldığı belirtildi. Yetkililer, bunun üzerine harekete geçti.

IndyTurk'teki habere göre Whatsapp Messenger alternatifi WeChat, canlı yayınlara yönelik yeni kurallar açıkladı. Böylece uygulama üzerinden yapılan canlı yayınlarda bazı davranışlar yasaklandı. Bu kurallar arasında oldukça ilginç davranışlar yer alıyor.

Yeni kurallara göre canlı yayın sırasında burun karıştırmak, tokat atmak, göğüs ve kalça gibi kısımların kameraya yaklaştırılması, kasıtlı olarak vücuttaki dövmeleri göstermek yasaklandı. Bu davranışların yanı sıra kadınların yalnızca iç çamaşarı, bikini veya duş havlusu ile canlı yayın yapması, canlı yayın yapan kişinin kafasına iç çamaşarı giymesi de yasaklandı.

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden yapılan canlı yayınlar esnasında siyasi açıdan hassas konuların konuşulmasına izin verilmeyecek. Buna ek olarak uygulamada kumara özendiren paylaşımların yapılması da yasak. Reşit olmayan kullanıcıların bar, gece kulübü ve ayak masajı salonlarından canlı yayın yapması da yasaklandı. Yetkiler tarafından belirlenen kuralları ihlal eden kanala ve kanal sahibine ceza uygulanacak.

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