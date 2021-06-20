Çin'in Yeni Uzay İstasyonundan İlk Görüntüler Geldi

Astronotlar, perşembe günü ülkenin bugüne kadarki en uzun mürettebatlı görevi ile Çin'in yeni uzay istasyonuna geldi. Üç astronottan oluşan ekibin yeni istasyona varması, Pekin'in uzaydaki faaliyetlerini genişletmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak görüldü.

3 Astronot da Çin'in Yeni Uzay İstasyonunda

Toplamda 3 kişiden oluşan astronot ekibi, Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'ndeki Jiuquan fırlatma merkezinden Long March-2F roketi ile yola çıktı. Astronotlar yaklaşık 7 saat sonra önümüzdeki üç ayı geçirecekleri Tiangong isimli uzay istasyonuna ulaşmayı başardı. Çin Merkez Televizyonu (CCTV), astronotların ön planda olduğu birkaç görüntü paylaştı.

Sahaya ulaştıklarında astronotların üçü de selam verdi. CCTV'nin paylaştığı diğer görüntülerde ise astronotlardan birinin sıfır yer çekiminde süzüldüğü görüldü.

Görevin öncüsü konumunda Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan daha önce iki uzay görevinde bulunmuş Nie Haisheng yer alıyor. Ekibin diğer iki üyesi de orduda bulunuyor.

NASA'dan Bill Nelson, Çin'in fırlatma başarısını takdir etti ve bilimsel alanda yapılacak keşifleri dört gözle beklediğini ifade etti. CCTV'nin paylaştığı görüntülerde uzay istasyonunun çekirdek modülünde her astronot için ayrı bir alan olduğu görülüyor. Astronotların egzersiz yapması için koşu bandı ile bisiklet ve görüntülü görüşmeler yapması için iletişim merkezi bulunuyor.

Çin'in insanlı uzay programından Huang Weifen, astronotların görev sırasında yaklaşık altı ya da yedi saat süren iki uzay yürüyüşü gerçekleştireceğini belirtti. Uzay yürüyüşleri için geliştirilen kıyafetlerin her üç astronot tarafından da giyileceğini sözlerine ekledi.

Astronotlar göreve hazırlanmak için 6.000 saatten fazla eğitim aldı. Çin Uzay Ajansı gelecek yıl 11 fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. ISS'nin (Uluslararası Uzay İstasyonu) 2024 yılında emekliye ayrılması bekleniyor. Tiangong'un ise en az 10 yıllık bir ömre sahip olması bekleniyor.

Çin henüz çok fazla ayrıntı vermemiş olsa da uzay istasyonunun uluslararası iş birliğine açık olacağını ifade etti. Baş Tasarımcı Zhou Jianping, yabancı astronotların bir gün mutlaka Çin'in uzay istasyonuna gireceğini, bunu yapmak isteyen birkaç ülke olduğunu ve gelecekte buna açık olacaklarını söyledi. Pekin, martta Rusya ile ayrı bir uzay istasyonuna ilişkin planlarının olduğunu belirtmişti.