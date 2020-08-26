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Çinli Akıllı Telefon Üreticisi Büyük Bir Skandala İmza Attı

Ucuza satın alınan akıllı telefonlar sandığınızdan daha pahalıya mal olabilir! Çinli akıllı telefon üreticisi yeni bir skandal ile gündeme geldi.

Çinli Akıllı Telefon Üreticisi Büyük Bir Skandala İmza Attı -2
Berk Demirci
Berk Demirci -

Son zamanlarda akıllı telefonlarda reklam gösteren pek çok marka ile karşılaşmaya başladık. Bu, kullanıcıların cihazı daha uygun fiyatlarla alabilmesinin yanı sıra reklamverenlerin de daha iyi erişim sağlayabileceği anlamına geldiği için karşılıklı bir kazan - kazan durumuna yol açıyor.

Nitekim bazı akıllı telefon üreticileri için reklamlar, önemli bir gelir kaynağıdır. Xiaomi, akıllı telefonlarını çok düşük bir kar marjı ile sattığı için reklamların, gelirlerinin önemli bir parçası olduğunu kabul etti. Bu durumla birkaç kez alay eden Realme de şu sıralar kullanıcı arayüzüne reklamları entegre ediyor. Öte taraftan Samsung'un amiral gemisi cihazlarda bile reklam göstermekten çekinmemesi, bunun yalnızca bir Çinli şirket fenomeni olmadığını gösteriyor.

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Diğer bir Çinli mark aolan Transsion Holdings, yukarıdakilerden farklı olarak yalnızca giriş seviyesi modellere odaklanıyor ve Tecno ve Infinix markaları altında faaliyet gösteriyor. Bileşik satışlar hesaba katılırsa Transsion; Apple, Samsung ve Huawei'den sonra dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisidir.

Çinli Akıllı Telefon Üreticisinde Zararlı Yazılım Skandalı!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir rapora göre Transsion Holdings yalnızca mobil veriyi tüketmekle kalmayan, pop-up reklam gösteren ve kullanıcıları, bilgisi olmadan, ücretli aboneliklere dahil eden zararlı yazılımlara cihazlarında yer veriyor. Transsion yaptığı açıklamada Tecno markasındaki cihazların bu sorundan etkilendiğini kabul etse de, sorunu tedarik zincirindeki şirketlere yükledi.

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Peki siz ortaya çıkan bu skandal hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu süreçte sorumlu kim olabilir ve ne yapılması gerekiyor? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

ETİKETLER: akıllı telefon

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