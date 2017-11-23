Çinli Alışveriş Sitesi Gearbest'te Black Friday Fırsatı!

Vergilerin günden güne arttığı ülkemizde yurt dışından alışveriş yapmayı tercih edenlerin uğrak noktası Gearbest’te Black Friday indirimleri başladı. Çin’den alışveriş yapmayı seven kullanıcılar için birbirinden güzel ürünler Kara Cuma kampanyası ile çok uygun fiyata satışa sunuluyor. Ayrıca Türkiye'ye özel 11.11 Flaş indirim kampanyası ile fiyatlara iki kez indirim uygulanıyor.

Geniş ürün yelpazesine sahip olması, kaliteli ürünleri - Türkiye’ye göre - çok uygun fiyatlarla satışa sunması ve Türkiye’ye gönderimde son derece hızlı olmasıyla tercih edilen popüler alışveriş sitesi Gearbest de Black Friday (Kara Cuma) indirim trendine katıldı. Çin merkezli e-ticaret sitesinin Black Friday (Kara Cuma) kampanyasında aralarında tablet PC, drone, 3D yazıcının da olduğu 8 ürün için özel indirimlerin uygulandığını görüyoruz. Kara Cuma özel indirimleri altında listelenen tüm ürünlere aşağıdan göz atabilir, ister site üzerinden isterseniz de mobil uygulama üzerinden satın alabilirsiniz.

Gerek e-posta olarak aldığımız, gerekse de sosyal mecralarda karşımıza çıkan Black Friday (Kara Cuma, Efsane Cuma, Şanslı Cuma vs) kampanyalarında yılın gözde ürünleri indirimli fiyatlarla sunuluyor. Çok beklediğimiz ancak fiyatından dolayı satın almaktan vazgeçtiğimiz ürünler bu kampanyada karşımıza çıkabiliyor. Şu sıralar bir tablet PC’ye, Android TV box’a, Drone’a veya 3 boyutlu yazıcıya ihtiyacınız var Gearbest’in Black Friday kampanyasına göz atın deriz.