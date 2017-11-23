  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Çinli Alışveriş Sitesi Gearbest'te Black Friday Fırsatı!

Çinli Alışveriş Sitesi Gearbest'te Black Friday Fırsatı!

Erkan Calp
Erkan Calp İnternet
YORUM YAZ

Vergilerin günden güne arttığı ülkemizde yurt dışından alışveriş yapmayı tercih edenlerin uğrak noktası Gearbest’te Black Friday indirimleri başladı. Çin’den alışveriş yapmayı seven kullanıcılar için birbirinden güzel ürünler Kara Cuma kampanyası ile çok uygun fiyata satışa sunuluyor. Ayrıca Türkiye'ye özel 11.11 Flaş indirim kampanyası ile fiyatlara iki kez indirim uygulanıyor.

Geniş ürün yelpazesine sahip olması, kaliteli ürünleri - Türkiye’ye göre - çok uygun fiyatlarla satışa sunması ve Türkiye’ye gönderimde son derece hızlı olmasıyla tercih edilen popüler alışveriş sitesi Gearbest de Black Friday (Kara Cuma) indirim trendine katıldı. Çin merkezli e-ticaret sitesinin Black Friday (Kara Cuma) kampanyasında aralarında tablet PC, drone, 3D yazıcının da olduğu 8 ürün için özel indirimlerin uygulandığını görüyoruz. Kara Cuma özel indirimleri altında listelenen tüm ürünlere aşağıdan göz atabilir, ister site üzerinden isterseniz de mobil uygulama üzerinden satın alabilirsiniz.

Gearbest Black Friday Özel İndirimler
Ürün Adı Fiyatı Promosyon Bitiş Süresi

Lenovo P8 (TAB3 8 Plus) Tablet PC

 $162.35 06 | 19 |

ILIFE V7S Pro Akıllı Robotik Süpürge

 $159.99 06 | 19 |

FY FEIYUTECH SPG C 3 eksenli Stabilize El Tipi Gimbal

 $115.99 06 | 19 |

Beelink GS1 6K TV Box

 $59.99 03 | 22 |

Teclast Master T8 Tablet PC Parmak İzi Tanıma

 $176.11 05 | 17 |

XIAOMI Mi Drone 4K WiFi FPV RC Quadcopter

 $399.99 06 | 19 |

Creality3D CR - 10 3D Yazıcı

 $479.99 06 | 19 |

Xiaomi Yeelight Hastabaşı Lambası Bluetooth Kontrolü WiFi Bağlantısı

 $49.99 06 | 19 |

Gerek e-posta olarak aldığımız, gerekse de sosyal mecralarda karşımıza çıkan Black Friday (Kara Cuma, Efsane Cuma, Şanslı Cuma vs) kampanyalarında yılın gözde ürünleri indirimli fiyatlarla sunuluyor. Çok beklediğimiz ancak fiyatından dolayı satın almaktan vazgeçtiğimiz ürünler bu kampanyada karşımıza çıkabiliyor. Şu sıralar bir tablet PC’ye, Android TV box’a, Drone’a veya 3 boyutlu yazıcıya ihtiyacınız var Gearbest’in Black Friday kampanyasına göz atın deriz.

Gearbest: Yurt Dışı Güvenilir Alışverişin Yeni Adresi NASIL YAPILIR Gearbest: Yurt Dışı Güvenilir Alışverişin Yeni Adresi

ETİKETLER: alışveriş black friday gearbest

YORUMLAR