Çinli Anne Telefonda Oyun Oynayan Kızını Öldürdü!

Çin’de 29 yaşındaki Gao isimli bir anne, ilkokul öğrencisi kızını sürekli olarak telefonda oyun oynadığı gerekçesiyle öldürdü.

Cani kadın, polise verdiği ifadede, telefonda çok fazla vakit geçiren kızıyla tartıştıklarını ve aşırı sinirlenerek mutfaktan aldığı bir satırı kızının bileğine doğru savurduğunu söyledi. Bunun üzerine küçük kızın kaçmaya çalıştığı ancak annesinin onu boynundan yakaladığı ve boğarak öldürdüğü ifade edildi.

Kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim olan cani anne kasıtlı öldürme suçuyla yargılanıyor.

Woman kills her seven-year-old daughter because the child 'spends too much time playing on her phone' https://t.co/PIqbf7lPFO