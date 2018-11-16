Çinli Anne Telefonda Oyun Oynayan Kızını Öldürdü!

Çin’de 29 yaşındaki Gao isimli bir anne, ilkokul öğrencisi kızını sürekli olarak telefonda oyun oynadığı gerekçesiyle öldürdü.

Cani kadın, polise verdiği ifadede, telefonda çok fazla vakit geçiren kızıyla tartıştıklarını ve aşırı sinirlenerek mutfaktan aldığı bir satırı kızının bileğine doğru savurduğunu söyledi. Bunun üzerine küçük kızın kaçmaya çalıştığı ancak annesinin onu boynundan yakaladığı ve boğarak öldürdüğü ifade edildi.

Kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim olan cani anne kasıtlı öldürme suçuyla yargılanıyor.

Woman kills her seven-year-old daughter because the child 'spends too much time playing on her phone' https://t.co/PIqbf7lPFO — Daily Mail Online (@MailOnline) 15 Kasım 2018

Olay sırasında kızın babasının iş için şehir dışında olduğu belirtilirken, ilkokula gittiği bilinen ancak yaşı açıklanmayan kızın da uzun zamandır annesiyle yaşadığı ifade edildi.

Ayrıca ölen kızın anne ve babasının aslında 1 yıl önce boşandığı ancak daha sonra çocuklarının iyiliği için tekrar evlendiği öğrenildi.