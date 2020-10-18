Çinli Bilgisayar Korsanları McAfee Kullanıcılarını Hedefliyor

Google, internet kullanıcılarının güvenliğini sağlamak istediği bir blog yazısında, Çinli bilgisayar korsanları hakkında önemli bir bilgi paylaşımında bulundu. Google'ın blog yazısına göre Çinli hackerlar, internet kullanıcılarının bilgilerini ele geçirmek ve internet kullanıcılarına karşı kimlik avı saldırısı düzenlemek için virüsten koruma yazılımı McAfee yazılımını taklit ediyor. İşte Google'ın internet kullanıcıları için yaptığı açıklamanın detayları!

Çinli Bilgisayar Korsanları Milyonlarca Kullanıcıyı Hedefliyor

Google, haziran ayında bilgisayar korsanlarının 2020 yılındaki Amerika birleşik Devletleri seçim kampanyalarını olumsuz etkilemeye çalıştığına dair önemli bir uyarıda bulunmuştu. Yazılım sektörünün öncülerinden şirket, internet kullanıcılarına uyarıda bulunmak için yayımladığı blog yazısında, haziran ayında yaptığı açıklamada yer verdiği hackerların kullandığı yöntemlerden bazılarına yer verdi.

Google'ın blog yazısına göre milyonlarca kullanıcıyı hedefleyen bilgisayar korsanları, kurbanlarını tuzaklarına düşürmek için virüsten koruma yazılımı McAfee'yi taklit ediyor. Şirket, milyonlarca internet kullanıcısını hedefleyen bilgisayar korsanlarının bu yılın başında Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın başkanlık kampanyasını olumsuz etkilemek için kimlik avı saldırısı düzenleyen ancak kimlik avı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Çinli bilgisayar korsanları ile aynı bilgisayar korsanları olduğunu söyledi. Google'ın blog yazısında APT-31'in düzenlediği son saldırılardan ise kimlerin etkilediğinden bahsedilmedi.

Çinli bilgisayar korsanları, Google'ın yaptığı açıklamaya göre APT 31 (Advanced Persistent Threat) grubunda yer alan bilgisayar korsanlarından oluşuyor. Google, APT 31 grubunun milyonlarca kullanıcıyı tuzağına düşürmek için GitHub ve Dropbox gibi hizmetleri kullanıyor. Hacker grubunun zararlı yazılımları bulaştırmak amacıyla bu tür hizmetlere başvurması, onların takip edilmesini zorlaştırıyor.

İnternet kullanıcılarının cihazına sızmak için kötü amaçlı yazılım yükletmesi gereken bilgisayar korsanları, internet kullanıcılarından GitHub ve benzeri web sitelerinde McAfee'nin anti virüs yazılımının meşru bir sürümünü yüklemesini istiyor. İnternet kullanıcıları, McAfee'nin resmi sürümünü indirdiğini zannederken aslında kötü amaçlı yazılm indiriyor.