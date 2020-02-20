Çinli Bilim İnsanları Koronavirüs Kalıcı Olabilir Dedi

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Wuhan şehrinde başlayan ve dünyayı tedirgin eden Corona Virüsü salgını, birçok farklı ülkeye sıçramış ve can almıştı. Çinli bilim insanı Vang Çın ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu.

Çin'e dair İngilizce yayınlar yapan South China Morning Post gazetesi, virüs salgını üzerine önemli bir makale yayınladı. Makalede Çinli bilim insanlarına danışan gazete, son durum hakkında bilgiler aldı. South China Morning Post'un haberine göre, Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang, Kovid-19'un kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Hepimizin bildiği ve her kış geçirdiği grip gibi koronavirüs ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından konulan ismiyle Covid-19 için farklı bir taraftan bakan Çın, bunun hayatımızdan hiç çıkmayacak bir virüse dönüşme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Vang, Kovid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti. Çin'de Kovid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı.

Dünya genelinde 75 binden fazla insana bulaşan ve yaklaşık 2 bin kişinin ölmesine sebep olan virüs, son zamanlarda yayılma hızında düşüş göstermeye başlamıştı. Alınan tedbirler ve sıkı yalıtım programları sonrasında virüsün yayılma hızları düşerken, tehlikesinde gerileme olmamıştı. Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.