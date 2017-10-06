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Çinli Bilim İnsanları, Li-Fi Teknolojisinde Nano Materyal Kullandı

Çinli Bilim İnsanları, Li-Fi Teknolojisinde Nano Materyal Kullandı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Çinli bilim insanları, kablosuz internet ve veri aktarımında yeni bir aşama olan görünür ışık iletişimi (Light Fidelity) olarak tanımlanan Li-Fi'da kullandıkları nano karbon materyaller sayesinde daha hızlı ve güvenli veri aktarımı yapmayı başardı.

Wi-Fi teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak veri aktarımı sağlarken, Li-Fi internet ve veri transferini normal led lambalar üzerinden Wi-Fi’dan daha hızlı sağlıyor. Ayrıca, Wi-Fi duvar gibi engellerin ötesine veri aktarımını yapabilirken, Li-Fi'da sadece ışığın yayılabildiği alanlara aktarım sağlanabiliyor.

Bununla birlikte nadir elementlerin kullanıldığı Li-Fi teknolojisinde led lambaya bağlanan verinin aktarımı için ışıma kuvvetinde elementten kaynaklanan kayıplar oluşuyor. Veri transfer hızı ve güvenliği de belirli bir noktada sınırlanıyor. Ev, ofis ve diğer kapalı alanlarda ışığın yayılma alanı ile sınırlanan Li-Fi'ın, bu bakımdan Wi-Fi'ya göre daha güvenli olduğu belirtiliyor.

Çin Bilimler Akademisi Çangçun Fizik ve Optik Enstitüsü uzmanlarından Çü Songnan, konuya ilişkin, "Dünya genelinde birçok araştırmacı, hala Li-Fi teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor“ dedi.

Estonya'nın başkenti Tallin'de 2 yıl önce yapılan bir deneyde Li-Fi'ın Wi-Fi'dan yüz kat daha hızlı olduğu ispatlanmıştı. Ayrıca Çin'de 2015'te yapılan testte, Li-Fi'ın saniyede 50 gigabaytlık veri transferi yapabildiği kanıtlanmıştı.

Dünyada henüz yeni geliştirilen bir teknoloji olan Li-Fi ile ilgili Çin dışında Türkiye, Avrupa ve ABD'de çalışmalar yapılıyor.

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ETİKETLER: wi-fi Li-Fi nanoteknoloji

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