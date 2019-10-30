Çinli Bilim İnsanları Yapay Elmas Üretti

Çinli bilim insanları laboratuvar ortamında yapay elmas üretti.

Yaklaşık Bir Karat Büyüklüğünde

Çinlilerin hemen hemen her şeyi üretmeye oldukça istekli olduklarının farkındayız. Ama bu seferki durum biraz daha farklı. Çin'de bilim insanları laboratuvar ortamında yaklaşık bir karat büyüklüğünde bir elmas geliştirdi.

China Daily gazatesinin aktardığı habere göre Çin Bilimleri Akademisi içerisinde faaliyet gösteren Ningbo Malzeme Teknolojisi ve Mühendisliği Enstitüsü, uzun süren araştırmalar ve çalışmalar sonrasında yapay elmas üretti.

Büyütülmesi için metan gazı molekülü kullanılan yapay elmas, yapısını doğal elmastan alıyor. "Tohumundan sebze yetiştirir gibi geliştirildi." diyen Araştırma Grup Başkanı Li Hı, çalışmaların ne kadar zorlu ve uzun sürdüğüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Bir saatte binde 7 milimetre büyüyen yapay elmas, bir haftalık süreçte yaklaşık bir karat elmas boyutuna ulaştı.

Farklı tekniklerle işlenen bir karatlık elmasın ortalama fiyatı 2,830 dolar ila 28,306 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte yapay elmasın yaklaşık maliyeti ise 470 dolar civarlarında.