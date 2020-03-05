Çinli Bilim İnsanlarından Korkutan Koronavirüs Açıklaması

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve bugüne kadar üç binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs COVID-19 hakkında korkutan bir açıklama geldi. Çinli bilim insanları, yeni koronavirüs türünün iki yeni alt tür oluşturacak şekilde mutasyona uğradığını açıkladılar.

Çinli araştırmacıların son bulgularına göre virüs yakın zamanda 149 mutasyon noktası oluşturdu ve biri L alt türü diğeri de S alt türü olacak şekilde mutasyon geçirdi. Mutasyonlardan bir tanesinin, asıl virüse göre daha saldırgan ve bulaşıcı olduğunun altı çizilirken, farklı mutasyonların yaşanma ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

Çalışma, bu iki alt türün coğrafi dağılım ve insanlar arasında yayılma konusunda birbirinden önemli ölçüde farklılaştığını gösterdi. S alt türü görece daha eski versiyonken, L alt türünün daha bulaşıcı ve daha agresif olduğu açıklandı. Bilim insanları farklı alt türleri iyice anlamanın tedavileri farklılaştırmaya ve yeni zatürre türünün yayılmasının önlenmesine yardımcı olacağını belirtti.

Koronavirüs mutasyon geçirdi

National Science Review adlı hakemli dergide "SARS-CoV'un kökeni ve devam eden evrimi" başlığıyla yayımlandı. Araştırmacılar yeni koronavirüsün evrimine dayanarak L ve S alt türleri arasında yayılma kabiliyeti ve hastalığın şiddetinde ciddi farklılıklar olabileceğini işaret etti.

L alt türünün salgının başladığı Wuhan kentinde, salgının ilk aşamalarında görüldüğünü kaydeden bilim insanları, Ocak 2020 sonrasında bu türün görülme oranında azalma yaşandığını kaydettiler. Makalenin yazarları insan müdahalesinin L alt türü üzerinde daha büyük bir seçimsel baskı yaratabileceğini ve bu müdahaleler olmazsa bu alt türün daha agresifleşeceğini, daha hızlı yayılacağına inandıklarını belirttiler.

Diğer yandan seçimsel baskının görece daha zayıf olması nedeniyle daha eski ve daha az agresf S alt türünün de görülme sıklığını göreli olarak artırmış olabileceği belirtildi.

Virüslerde hızlı mutasyon kötüye işaret

Her türlü virüste mutasyon yaşanması, özellikle tedavisi bulunmamış olanlarda oldukça kritik anlardan bir tanesi. Mutasyona uğrayan virüsün tedavisini bulmak güçleştiği gibi etkilerini görmek de güçleşiyor.

Kısaca virüslerin hızlı mutasyonlar geçirmeleri, daha güçlenmelerine ya da daha farklı etkiler oluşturmalarına sebep oluyor. Yine de mutasyonun takip edilebiliyor oluşu, hala sevindirici durumlardan bir tanesi.