"Çinli Deepfake Uygulaması Gizliliği Yok Ediyor!" İddiası

Geçtiğimiz Cuma günü Çinli geliştirici Momo Inc. tarafından piyasaya sunulan ve kullanıcıların kolayca deepfake videoları oluşturmalarını sağlayan Zao uygulaması viral olduğu kadar gizlilik endişesi de yaratmayı başardı.

Zao uygulamasının çalışma prensibi, kullanıcıları bir ünlünün yerine kendi yüzlerini kullanarak gerçekmiş gibi videolar üretmeleri üzerine kurulu. Yani deepfake gibi hem eğlenceli hem de tehlikeli bir teknolojiyi telefonlara taşıyan Çinli geliştirici yaklaşık 3 gün içerisinde kendi ülkesinde viral olmayı başardı.

#Zao hashtag'li paylaşımların 3 gün içerisinde 8 milyonu geçtiğini ifade eden raporlar, Zao uygulamasının Çin pazarında büyük ses getirdiğini dile getirdi. Yani kısa süre içerisinde milyonlarca yüz ağını veritabanına çekmeyi başaran Zao uygulaması, beraberinde güvenlik endişeleri de yarattı.

ZAO uygulamasıyla yeniden düzenlenen film sahneleri

Yeni güvenlik anlaşmasına bağlı kalarak uygulamanın silinmesi durumda oluşturulan içeriğin de sunuculardan silineceğini belirten geliştirici, “Gizlilikle ilgili endişeleri anlıyoruz. Geribildirimleri aldık ve dikkate almadığımız, biraz zamana ihtiyaç duyacağımız sorunları çözeceğiz" şeklinde konuştu.