Çinli Dev, Logosunu Değiştiriyor

Logosunu değiştiren markalar arasına bir yenisi daha eklendi. Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, yeni logosunu yakında tanıtacak. Şirketin kurucuğu ortağı ve başındaki isim Ni Fei, mikroblog sitesi Weibo üzerinden paylaşımda bulundu.

OnePlus’ın ardından Nubia da logosunu değiştiriyor. Son olarak oyuncu telefonu Red Magic 5G ile karşımıza çıkan Çinli üretici Nubia, çok yakında yeni logosu ile karşımıza çıkacak. Logodan bir kesit şirketin CEO’su Ni Fei tarafından paylaşıldı. Çin’de oldukça popüler olan sosyal platform Weibo’da yeni logonun bir kısmını görüyoruz. Görünüşe göre sadece renk değişimi olacak. Mevcut logo bildiğiniz üzere kırmızı arka plan üzerinde beyaz Nubia yazısı. Yeni logoda arka plan beyaz, Nubia yazısı kırmızı olacak gibi görünüyor. Yazı tipi (font) değişecek mi şu noktada tahmin etmek güç çünkü N harfini bile tam olarak göremiyoruz. Tamamen farklı bir logo da karşımıza çıkabilir.

Nubia’nın yeni logosuna ilişkin kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey duyuru tarihi. Yeni logo resmi olarak 13 Nisan’da gösterilecek.