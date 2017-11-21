Çinli Dev Tencent, Facebook'u Devirdi!

Çin'in en popüler sosyal medya ve video oyunlarının sahibi Tencent şirketi, bu sabah açıklanan pazar değerlerine göre Facebook'u geçmeyi başardı. Tencent şirket değerinin tam 522 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu rakamla birlikte Çinli dev, en değerli beşinci şirket koltuğuna oturmayı da başardı.

Geçtiğimiz dönemde açıklanan pazar değerlerine göre Facebook şirketi 521 milyar dolar değere sahipti. Ancak Çin merkezli Tencent şirketi Hong Kong borsasında açıklanan rakamlara göre Facebook'u geçti ve en değerli sosyal medya şirketi oldu. Ayrıca Çin'de WhatsApp'ın yasak olduğunu ve bundan dolayı pek çok Çinli'nin WeChat kullandığını belirtmek gerekiyor. Yani Facebook Çinli kullanıcılara daha rahat bir şekilde erişim sağlayabilseydi, mutlaka şu anki değerinden daha zengin olurdu.

Facebook'un Çin'de yasak olmasını fırsat bilen Tencent, WeChat uygulamasını hızla geliştiriyor ve bu sayede 1 milyar kullanıcıya sahip. Ayrıca son dönemde teknoloji, oyun, mobil ödeme ve müzik gibi konularda da projeler geliştiren Tencent'in büyümesindeki en büyük faktörün bu olduğu ifade ediliyor.

Buna ek olarak YouTube benzeri bir platform olan Tencent Video'nun sahibi şirket, Asya’nın en büyük teknoloji şirketi unvanını elinde bulunduruyor.