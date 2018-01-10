Çinli Erkekler, Kadın Görünümlü Chatbot'ların Kurbanı Oldu

Çöpçatanlık uygulamalarının her geçen gün popülerleşmesi, dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Çin'deki erkekleri tuzağa düşürmek için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka yazılımı, yaklaşık 1 milyar yuan (576 milyon TL) vurgun yaptı.

Yapay zeka endüstrisindeki yatırımlarıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi haline gelen Çin, oldukça ilginç bir olayla gündemde. Meğerse ülkedeki onlarca çöpçatanlık uygulaması, kadın görünümlü yapay zeka yazılımlarıyla erkekleri dolandırmış. Karşılarındaki kişinin gerçek bir kadın olduğunu sanan erkekler ise konuştukları kişinin birer chatbot olduğunu ne yazık ki iş işten geçtikten sonra öğrendi.

Çinli erkekler en ufak bir şüphe duymayarak karşılarında gerçek bir kadın olduğunu düşünmüş ve uygulama üzerinden chatbot'a hediye ve para göndermek için tam yaklaşık 1 milyar yuan harcamış. Çin'i sarsan bu olayın arkasında 21 yazılım şirketinin olduğu ortaya çıkarken, söz konusu şirketlerin kapatıldığı ve 600'den fazla kişinin gözaltına altındığı açıklandı.

Facebook, Twitter, Snapchat ve Tinder gibi sosyal medya platformlarının kullanımı Çin hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Dolayısıyla Çin'deki erkeklerin ne idüğü belirsiniz çöpçatanlık uygulamalarından medet unmasına pek de şaşırmamak gerek.